Una de tantas noches de insomnio veíamos por televisión los aburridos anuncios de la madrugada. Contemplamos la imagen de una percha desmontable. Según la publicidad, el artefacto tiene barras de acero inoxidable para sostener hasta 45 kilos de ropa, sus resortes permiten ajustarlo a las medidas necesarias y se apoya en llantas muy resistentes. Al enfocarse la parte inferior de ese aparato vemos una rueda hecha con plástico muy duro.

Nos asalta la duda: el Diccionario de la Lengua Española define la voz “llanta” como “cerco metálico exterior de las ruedas de los coches de caballos y carros”; y llanta de goma es “cerco de esta materia que cubre la rueda de los coches para suavizar el movimiento”.

Es obvio lo arcaico de esa definición, pues se refiere a las ruedas para carretas con una llanta o recubrimiento de hierro; y ruedas con recubrimiento de goma para coches de caballos, o sea, de tracción animal. Un ejemplo de esto último podemos verlo en las ruedas de los coches calesas que con fines turísticos transitan por el centro de Mérida. Pero nada se dice de las actuales llantas para vehículos automotores.

Como la pieza inferior de la percha no tiene recubrimiento, según el Dele no es llanta sino rueda. Sin embargo, dado lo anticuado de la definición, no me atrevo a calificar de gazapo llamar “llanta” a esa rueda de plástico.

GAZAPO FOTOGRÁFICO

-Continuamos con la programación nocturna de la televisión nacional. Ahora vemos un rodillo maravilloso para pintar de manera fácil y rápida las paredes de una vivienda. El artilugio tiene un recipiente donde se deposita la pintura y ésta no salpica el piso y los muebles de la habitación, ni al propio pintor.

Luego aparece un sufrido señor que ha cubierto con periódicos los muebles y el piso de la casa. El hombre, provisto de una pequeña cubeta con pintura amarilla y una brocha tradicional, desde una escalera metálica de tijera da los primeros brochazos, repentinamente la lata cae y el espeso fluido se derrama sobre periódicos, los muebles y el piso.

Para nuestro asombro, la pintura amarilla se ha transformado en un líquido de color rojo intenso. ¿Qué sucedió? ¿Por qué ese cambio de color?

Estamos en presencia de lo que el médico Miguel Marrufo Briceño atinadamente llama un gazapo fotográfico. El Dele define la palabra gazapo como un error cometido al hablar o al redactar un escrito y por esa equivocación se cambia o modifica el sentido de la oración. Bueno sería incluir ahí los gazapos fotográficos a que alude el Dr. Marrufo Briceño.

Como nuestro idioma se transforma constantemente y cada día tenemos nuevas voces para referirnos a los modernos medios de comunicación, los académicos de la Lengua Española tienen como tarea inaplazable actualizar las antiguas definiciones de llanta, gazapo y otros vocablos.

Hasta el próximo tirahulazo.