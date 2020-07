Romina, de apenas 14 años, se había enamorado perdidamente de un hombre mayor, con 35 años a cuestas; él se quería casar con Romina. Tal vez sea una diferencia de edad significativa para nuestra sociedad, pero es algo no tan extraño en la provincia de Gilan, muy al norte de Irán, una tierra boscosa, un lugar completamente distinto a las arenas en las cuales podríamos pensar al escuchar el nombre de Irán, mas no todo habría de resultarle sencillo a la pareja, ya que, a pesar de no ser un tipo de relación tan extraña para la región, el padre de Romina se opuso terminantemente a autorizar el matrimonio, única salida honorable que los enamorados tenían.

Firmemente convencidos de su amor, la pareja no tuvo otra opción que optar por fugarse; en los primeros días todo parecía ir bien, hasta que la policía logró dar con el lugar donde se escondían y Romina fue separada de los brazos de su amor, a pesar de que ella suplicaba que no la regresaran a su casa, pues estaba convencida de que su vida corría peligro ante el enfado de su padre. De poco le sirvieron las súplicas, las autoridades la devolvieron a la casa paterna; apenas unos días después se vio salir al padre al patio de su casa con una hoz en la mano y todas las ropas empapadas en sangre; al llegar los vecinos a la casa, el cuerpo de Romina yacía dentro de una de las habitaciones, su padre la había decapitado.

Llevado ante las autoridades, el hombre sin inmutarse declaró que se trataba de un “crimen de honor”, una antigua práctica que en la región aún algunas personas llevan a cabo cuando consideran que alguien de su familia ha dañado la honra del grupo familiar. En Irán esta práctica, a pesar de ser condenada, es malsanamente tolerada por la legislación actual, ya que alguien que cometa un crimen de honor puede estar en la cárcel entre 3 y 10 años, en lugar de la pena de muerte impuesta a los asesinos en otros casos. Las protestas en el país fueron numerosas y buscan evitar que se repita un caso como el de Romina; si la presión popular fructifica, se podría esperar un mejor futuro para otras niñas, para Romina la justicia habrá llegado tarde.

Siendo Irán un país eminentemente islámico, tienen en común con el cristianismo la creencia en el cielo y el infierno. ¿Pensará el padre que en el juicio final su crimen será aceptado como una acción justificada, ya que, como aseguró a las autoridades, Romina lo había desobedecido y traicionó a su familia? Probablemente su infierno consista en cortar eternamente la carne de su hija, seccionar su yugular, desgarrar su tráquea y bañarse con su sangre, pero todo ello desde el claro entendimiento de la monstruosidad de su acto, decapitándola mientras la ve dar sus primeros pasos, arrancándole la vida mientras escucha que lo llamé papá por primera vez.