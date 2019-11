Felizmente acompañados

Fue en los años ochenta cuando tuve la oportunidad de enterarme de una investigación realizada por la Universidad de Lovaina, en Bélgica: se les presentaron a un numeroso grupo de niños menores de doce años tres distintos dibujos que mostraban diversas maneras de celebrar su cumpleaños, se les pidió que eligieran la celebración que más les gustara; en la primera imagen se veía solo a un niño sentado en el suelo y rodeado por una gran cantidad de regalos; en la segunda, un niño estaba con sus dos padres en una mesa pletórica de regalos; la tercera imagen mostraba a un niño con sus padres, parientes y amigos, todos jugando y divirtiéndose pero sin ningún regalo.

Los resultados fueron muy claros, significativos y aleccionadores: solo un quince por ciento había seleccionado la primera imagen, otro quince por ciento eligió la segunda opción y un abrumador setenta por ciento prefirió sin dudas la tercera opción. En circunstancias normales el ser humano encuentra mucho mayor felicidad en compartir que en estar solo.

¿Quiere decir esto que la soledad es mala? No, de ninguna manera, cuando es un espacio de reflexión profunda y se está en soledad para poder después lograr cosas mejores. Porque si es verdad que más vale estar solo que malacompañado, no menos verdad es que es infinitamente mejor estar bien acompañado que solo; la soledad no es el estado idóneo de un ser humano que desde su propia biología está diseñado para vivir en comunidad. Esta relación dinámica solo es posible en el trato con los demás, por ello es inquietante que haya quienes pretendan considerar como hombre plenamente desarrollado a aquel que vive y desea vivir siempre en soledad.

Los otros son la causa y el destino de eso que llamamos amor y que acaba siendo el ofrecer la mejor versión posible de nosotros mismos a todos aquellos a quienes nos encontramos ligados por ese amor; es en ese compartir la vida donde generaremos felicidad para los demás y para nosotros mismos; es en esa vocación comunitaria de compartir la vida en donde el ser humano encuentra su razón de ser.

No se trata en ningún momento y de ninguna manera de negar nuestra individualidad, porque cada uno de nosotros debe llegar a ser quien pueda ser y no vivir la vida del otro, pero hay que trabajar en ser auténtico, ser uno mismo, realizar todas nuestras potencialidades, pero tener muy claro que esas potencialidades existen en mí para vivir en relación con los demás, no en la adoración de mí mismo, recordando que somos seres sociales por naturaleza y que nos es necesario cumplir aquella antigua meta resumida en amar y ser amado. Quien logre el sano equilibrio entre estas dos aspiraciones vivirá realmente en felicidad plena. Que todos la alcancemos.