Sin fiesta no hay vida

Desde las primeras etapas de la humanidad los hombres se han tenido que esforzar por sobrevivir; desde sus inicios las sociedades tuvieron que preocuparse por garantizarse el alimento, elaborar las ropas que los resguardaban de las inclemencias del tiempo, construir aquellos refugios que los protegerían de cualquier ataque animal, de otros seres humanos o que simplemente les permitieran vivir con mayor comodidad. Prácticamente desde la cuna la humanidad ha tenido que trabajar arduamente para garantizar su supervivencia; fue desde esas remotas épocas que surgieron las festividades como deseados interludios en la eterna labor de trabajar.

Las fiestas tuvieron su origen en la religión, eran oportunos momentos para retirar a todos de las labores diarias y reconectarlos con la trascendencia, la espiritualidad, dejar reposar al hombre en la divinidad, congratularse de la existencia de los dioses; la fiesta se iniciaba cuando el tiempo profano se abandonaba ante la presencia de lo divino, aquello que hacía entender al ser humano que, si bien vivía del trabajo, la razón de su existencia no era solo trabajar.

La fiesta era el tiempo de la alegría, el reencuentro, la celebración de la vida, la convivencia comunitaria, el agradecimiento a Dios, el tiempo sagrado del reposo ante la exigencia diaria, el momento de la contemplación de la belleza y de la creación de la misma; todos ellos momentos vividos con alegre intensidad por toda la comunidad.

Hemos abandonado el tiempo de la fiesta en favor del tiempo del trabajo, el ser humano ante el culto a la producción y el consumo ha desterrado la fiesta, la ha suplantado por la diversión, una diversión ruidosa, desgastante, hiperactiva, que hace sentir que se festeja mucho, aunque no se sepa el qué y menos el por qué de la celebración; lo importante es sentir que la tiranía de la eficiencia productiva nos da aún espacios para la vida, cuando en realidad solo nos proporciona paliativos para convencernos de que no nos están explotando y, todavía peor, creamos que no nos autoexplotamos.

Ha desaparecido el magnífico tiempo de la fiesta e incluso los descansos no son para festejar, son simples momentos destinados a reponer las fuerzas, para poder seguir adorando al dios del mercado de consumo; se han sacrificado la trascendencia, lo sublime y lo divino; nuestros tiempos son propiedad absoluta del afán de producir y el vano consuelo de consumir.

Retomemos el camino de la fiesta, la verdadera fiesta que guía a la celebración de la vida, a festejar el ser comunidad viva, a la apertura a la trascendencia y la belleza, dejar de someternos al gobierno supremo de la productividad que sacrifica lo sublime de la festividad en aras de un mercantilismo que olvida darle sentido a la vida.