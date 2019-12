Un nuevo camino

Estamos cerca de un nuevo año, en estos días muchas personas tienden a evaluar el año anterior y a realizar planes o establecer intenciones para el que viene; no se puede afirmar de ningún modo que esto sea malo, en lo personal un año me parece un periodo demasiado amplio como realizar una evaluación solo una vez y es muy común que muchos de los propósitos de año nuevo acaben abandonados a los dos o tres meses.

Vivimos en un mundo cambiante, muchas de las cosas que hoy son mañana pueden dejar de ser, los seres humanos estamos casi a la deriva en una realidad que siempre va delante de nosotros y no pocas veces nos sorprende o atrapa desprevenidos, una evolución constante del mundo que nos rodea, los demás seres humanos y nosotros mismos nos enfrentamos a una realidad en cambio permanente; ya lo había dicho Heráclito: nadie se baña dos veces en el mismo río.

Cuando hacemos la revisión de lo que ha sido nuestra vida en el último año, nos estamos asomando tímidamente al futuro, conscientes de que adelante hay más acontecimientos en nuestras vidas; aun basados en ese pasado nuestra vida no puede conocer hacia dónde nos llevará el futuro. ¿Cuánto nos queda por andar?, no lo sabemos, para muchos vendrán este año y muchos más, para otros seguramente éste será su último año, último mes o último día, por eso hagamos hoy y en este instante todo lo mejor que podamos, es posible que no tengamos otra oportunidad de hacerlo.

Del pasado hay que tomar la experiencia, comprender en qué erramos y traer ese conocimiento para ponerlo al servicio de nuestro hoy; sin negar nuestras debilidades, no hemos de abrirnos las carnes por la culpa, la culpa es un lastre que no solo nos mantiene sufriendo por lo que ya pasó y no tiene remedio, sino que secuestra nuestras posibilidades de hoy al sentirnos indignos de algo bueno en nuestras vidas. Reconociendo lo que hicimos mal, pero con la inquebrantable decisión de hoy hacerlo mejor que ayer y con la esperanza cierta de que tenemos mucho que aportar a los demás y a nosotros mismos es como debemos vivir nuestro día a día.

Nunca es tarde para volver a empezar, volvemos a empezar cada año, cada momento, reiniciamos el camino con cada acción, tenemos una nueva oportunidad cada vez que respiramos y el corazón alimenta nuestro ser; esa es nuestra oportunidad, ese es nuestro derecho, el de siempre tener la oportunidad de empezar de nuevo mientras la vida decida acompañarnos.

Que una existencia fecunda y positiva les acompañe no solo en este año, sino en todos los momentos de su vida, vivan intensamente todos los instantes que la vida les permita. Y hablando de volver a empezar, mañana es mi cumpleaños, buen momento para iniciar de nuevo.