Nuevos caminos

El tiempo nos acompaña, pero también nos agota y nos consume, es nuestra elección de qué manera queremos consumirnos, en qué invertimos ese tiempo que se va y no regresa, es nuestra opción decidirnos a ocuparlo en vivir o dejarnos atropellar por él mientras llegamos al último suspiro; ese es nuestro tesoro, la capacidad de elegir cómo queremos vivir nuestra vida y llevarla tal como hemos decidido.

Hay sin embargo cambios que llegan a nuestros días sin previo aviso, situaciones que no calculamos; en buena medida los cambios del tiempo se nos hacen imperceptibles, existen cambios tan lentos que no los vemos ver venir: una cana que sin sentir de un día para otro llena de blanco nuestras sienes, una arruga que un día surge tímida para darnos cuenta de que de repente se ha traído a toda la familia y han hecho de nuestra cara su casa; estos cambios no los apreciamos en el día a día, pero acaban como todos marcándonos la vida.

Existen cambios mucho más evidentes y dramáticos, cuanto más repentinos más desconcertantes y dolorosos; hemos pasado por años en los que la muerte de un ser querido ha convulsionado nuestras horas y marcado nuestro espíritu, accidentes que probablemente nos roben la salud, enfermedades padecidas por hermanos y amigos, infidelidades que destrozan el alma, divorcios aniquiladores y toda una cauda de dolor que el ser humano no podrá evitar nunca pero sí tiene la capacidad de volverlos en un dolor productivo, un fértil abono para una mejor vida, por supuesto si su valiente empeño es tenerla.

Afortunadamente el tiempo puede traer felicidad, una alegría nueva y vivificante, así llegan los matrimonios bendecidos con el amor, la vida de un nuevo hijo resumiendo el amor de dos en un solo cuerpo, un nuevo trabajo gratificante y enriquecedor, el placer de nuevos y generosos amigos, las horas de convivencia con los hermanos, la felicidad e ilusión de un noviazgo, la alegría de recuperar la salud y también los pequeños placeres de todos los días. En la vida los acontecimientos y las personas nos cambian, pero también nosotros optamos por cambiar y de la misma forma contribuimos al cambio personal de los que nos rodean; la dinámica de cambio nos acompaña hasta el fin de nuestros días, podemos dejarnos atropellar por el cambio o podemos optar por tomarlo en nuestras manos y hacerlo fructífero.

En constante evolución estamos hasta llegar a la casa eterna. Que los cambios que se abran ante nosotros en el nuevo año sean de beneficio para todos, pedir que nadie sufra un dolor es ilusión, pero deseo fervientemente que su fortaleza sea mayor que sus contratiempos y que todos juntos recordemos que las penas compartidas se restan y las alegrías compartidas se suman.