He tenido la oportunidad de conocer a jóvenes adultos de 26 o 27 años maduros. También he conocido adolescentes mayores de 50 años, personas que, a pesar de los años transcurridos, presentan comportamientos que evidentemente no corresponden a su edad y de quienes esperaríamos actitudes más reflexivas y mesuradas. Parece ser que la acumulación de hojas del calendario no garantiza para nada llegar a una plena madurez.

En el mundo actual el proceso de madurar en buena medida parece estar limitándose simplemente al hecho de lograr adaptarse a las tendencias imperantes en nuestras sociedades. Hay quienes aseguran que todo hombre habría de ser un idealista a los 20 años y un materialista empedernido a los 40; para quienes así opinan madurar parece ser un proceso a través del cual el ser humano ha de irse despojando de sus sueños, ideales y aspiraciones más nobles para acabar adaptándose lo mejor posible a un mundo cínico.

¿En qué hemos convertido madurar? Parece que aquello a lo que llamamos madurar se está restringiendo cada vez más a lograr un estatus que signifique tener una alta capacidad de consumo; maduro es aquel que logra una mejor casa, tener un mejor automóvil, poder adquirir cada vez en mayor cantidad todos aquellos satisfactores que la vida moderna nos señala como necesarios, y si logramos todo esto hemos “madurado”; madurar cada vez más tiene que ver con tener y cada vez menos tiene que ver con ser.

Los seres humanos para poder sobrevivir se adaptan, es así que en ocasiones acaban renunciando a la verdad, cuando ven que en nuestras sociedades quienes adulan, lambisconean o lamen suelas adelantan muy rápidamente a los que aman la verdad y la defienden; la tentación de adaptarse para progresar seduce a muchos.

Todo joven anhela un mundo justo, un mundo en el que los seres humanos tengan garantizado todo aquello que en realidad les corresponde, pero van descubriendo que generalmente el que batalla contra la injusticia acaba sufriéndola, muchos terminan aceptando pequeñas injusticias que derivan en una sumisión callada ante lo que no debe ser, porque “así es el mundo, qué le vamos a hacer”. Gracias a Dios existen muchos seres humanos que entienden a la perfección lo que el papa Paulo VI clamaba en alguna de sus encíclicas: nadie tiene derecho a gozar de lo superfluo mientras otros carecen de lo necesario para la vida.

No renunciemos a los ideales, los valores, la verdad, la confianza, la justicia y la paz, no permitamos que los profetas del “así es el mundo”, nos obliguen a enterrar en el ataúd de nuestros cuerpos adultos aquellas esperanzas de nuestra juventud; seamos realmente maduros al lograr que todos esos sueños juveniles se conviertan en realidad y den fruto entre nosotros.