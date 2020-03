Uno de mis mejores maestros en mis años de estudiante nos decía: “La historia pretende el entendimiento de los hechos del pasado para comprender con propiedad el mundo actual y poder tomar decisiones que generen un futuro prometedor para todos”. Un gran número de seres humanos parece tener algunos problemas con estos tres sencillos tiempos: pasado, presente y futuro; en todas las generaciones pretéritas y presentes, existe una marcada tendencia a anclarse tanto en el ayer como en el porvenir, olvidando que en realidad lo único que poseemos es el día de hoy.

Las actitudes ante el pasado comúnmente se reflejan en el constante recuerdo de un ayer doloroso que nos secuestra la posibilidad de la felicidad del presente; es el caso de quien, por ejemplo, después de pasar por un traumático divorcio se queda varado en el sufrimiento de esos años sin poder ya vivir en la realidad del hoy. 0tros ¿viven? en un pretérito idealizado en el que nuestra memoria se empeña en encontrar la suma de la felicidad. Convencidos de que todo tiempo pasado fue mejor, nuestro presente se transforma en la desagradable tarea de arrastrar nuestra vida por cada una de las largas 24 horas que tenemos la oportunidad de vivir día a día.

El futuro no es un refugio más promisorio, ante él se puede tener el temor más profundo esperando siempre que sea tan dramático que la sola idea de lo que vendrá nos impide gozar de cada minuto del tiempo presente; es el caso de muchos jóvenes y no pocos adultos que intentan vivir entre la desazón de las probables crisis económicas mundiales, las múltiples guerras que se nos pronostican, los problemas ecológicos o de salud que se vislumbran en el horizonte; otra trampa es posponer toda la vida para el futuro: hay quien siente que realmente vivirá cuando termine una carrera universitaria, para posteriormente trasladar su dicha al momento de un futuro matrimonio, al estar casado pensará que la felicidad llegará con los hijos, luego alejará esa felicidad hasta cuando llegue su jubilación y en el camino se olvidará de vivir la vida que tiene el día de hoy.

Las fugas al futuro o al pasado son solo eso: fugas estériles que narcotizan el presente, que hacen menos vida la vida que hoy tenemos entre nuestras manos. Nuestra realidad está en el hoy, el pasado ya no es, el futuro tampoco es, uno ya no puede ser y el otro no sabremos nunca si será; nuestra vida está en el hoy, hoy trabajemos, hoy amemos a nuestros hermanos, novia, hijos, esposa, a todos aquellos por los que la vida es maravillosa y, ¿por qué no?, vivamos también nuestro día por aquellos a quienes no les somos tan afines, para que a través de todos los minutos de nuestro día logremos construir una mayor afinidad. No hay más porvenir, el porvenir es hoy, es ahora.