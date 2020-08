Los adultos mayores de cincuenta años recordarán cómo durante sus años mozos se privilegiaba la cultura del esfuerzo entre los jóvenes; si alguien pretendía lograr una educación universitaria que tal vez sus padres no pudieron alcanzar, sabía que la ruta indicada era la del esfuerzo, la perseverancia, las horas dedicadas a los estudios y en no pocas ocasiones todo esto aderezado con largas jornadas de trabajo que le permitieran reunir los recursos económicos que sus padres no podían dedicar a su preparación.

De esta forma muchos de los adultos ya mayores pagaron un alto precio por llegar a poseer un título universitario.

Ni se diga del hecho de obtener nuestra primera casa; para muchos era la única ocasión en la vida que lo harían, ya que innumerables personas permanecían toda su vida en la primera vivienda que adquirieron.

Por ello, el hecho de lograr tener una propiedad inmueble era un acontecimiento que no sólo congratulaba a toda la familia, sino a todo nuestro círculo de amigos y conocidos.

En algún momento de nuestra evolución social, este sentimiento de alegría y agradecimiento con la vida por haber logrado lo que se anhelaba se fue perdiendo; probablemente la elevación del nivel económico en cuanto a satisfactores materiales haya tenido mucho que ver en ello, pero no menos han influido los padres, que ahora conceden con tal celeridad y prontitud las cosas a sus hijos que la mayor parte de las veces no los dejan ansiar, desear e ilusionarse con aquello que esperan.

Estas actitudes han sido el terreno fértil que ahora produce jóvenes que se sienten no solamente merecedores de todo, sino que además lo exigen y demandan como si el solo hecho de no concederles algo de lo que esperan fuera una actitud no nada más condenable, sino casi rayana en lo criminal.

Pero como el mundo no está para conceder deseos de nadie, una vez que terminan los estudios o abandonan el hogar, se dan cuenta de que han vivido en una burbuja de expectativas exageradas, entonces ven el mundo como injusto y cruel y se acaban refugiando en el papel de víctimas.

Acostumbrados a recibir sin esfuerzo y sin merecimiento, con la seguridad plena de ser los dueños y amos del mundo, acaban frustrados, resentidos y confundidos, porque la nueva realidad a la que se enfrentan no es la de esos días de vida envuelta en terciopelo a la que se habían acostumbrado.

El antídoto eficaz será enseñar a las nuevas generaciones las bondades de esperar, el poder de la gratitud, de la dedicación y la humildad, para llegar a entender que no somos dueños ni merecedores de nada que no se haya conseguido a través de nuestro propio esfuerzo.