En general las sociedades modernas han caído en un desencanto con respecto al mundo, su realidad y su evolución; esta manera de ver el mundo se conoce como postmodernismo, en él se asegura que vivimos en un mundo duro que no se puede mejorar y no hay manera de cambiar la sociedad, que hoy se puede vivir sin ideales y lo importante será sentirse bien; se vive un culto al yo que postula: primero yo, mi bienestar y mi realización. Es evidente que uno tiene que estar bien, pero del estar bien para compartir se ha pasado al estar bien para que yo me adore y los demás que se las compongan como puedan.

Jean Francois Lyotard acabó definiendo la postmodernidad como la incredulidad ante las grandes ideologías. El cristianismo había traído como guía la existencia Dios y la salvación, la Ilustración a la razón y la ciencia como guías de la vida, el marxismo propuso como faro de la humanidad el final de la lucha de clases y el capitalismo vino a dar sentido a la vida a través de lograr la abundancia para todos; para Lyotard las grandes guías habían terminado, cada quien sería su propio faro.

Con la relativización surgida del postmodernismo vivimos en un mundo de ciegos, sin faro, sin guía y sin ideal supremo que guíe la vida, comienzan a abundar seres humanos que viven acobardados, a la defensiva y angustiados ante los cambios vertiginosos de nuestra sociedad y el ritmo de vida frenético. Nuestras ideas son arrasadas de manera constante, las personas miran hacia todos lados tratando de entender qué es lo que nos pasa sólo para darse cuenta de que no lo sabemos; en esto se encuentra la raíz del miedo en el que vive el ser humano actual. No en todos los casos esto es así, pero existe un gran porcentaje de gente que ¿vive? con estos miedos.

No menos grave es que el que mira el mundo a través del miedo sólo encontrará amenazas en él. Lo importante no es lo que vemos, lo importante es cómo miramos, qué interpretación le damos a los hechos y situaciones de nuestra vida. El que ve el mundo con miedo sólo encontrará amenazas, el que ve el mundo con esperanza podrá sin negar las dificultades encontrar posibilidades de solución a su vida. ¿Qué es lo que quieres encontrar? Hay que enfrentar al miedo desde la seguridad de lo que se cree, el problema es que en nuestro mundo postmoderno ya casi nadie cree en algo, ¿para qué?, nos hemos dado el permiso de fabricar cada quien su propia verdad. Mucho de la inseguridad que el ser humano padece ahora es en realidad el temor de no estar seguro de sus creencias. ¿Por qué no lo hacemos?, por flojera, porque las grandes verdades exigen compromiso y estamos más a gusto en nuestra comodidad a pesar del miedo que tenemos.