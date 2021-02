Aun sonando a paradoja, lo único constante en esta vida es el cambio, lo que hoy es, mañana puede muy bien no ser más, es en medio de esta vorágine de cambios que se desarrolla la fragilidad de la vida humana: hoy eres un recién nacido y en apenas un parpadeo de eternidad estás ya en la escuela secundaria, hoy tienes abuelos y mañana resulta que ya se han ido, hoy tienes un romance adolescente y mañana te sorprendes a ti mismo llevando a tus hijos al colegio, es así como transcurre la existencia humana.

Con cada bocanada de aire que llega a tus pulmones tu mundo cambia, evoluciona, se detiene o se acelera, lo inesperado, lo imprevisto es la moneda con la que se compra cada uno de nuestros días, el precio infinito de cada uno de nuestros instantes, la gloria o la desdicha pueden estar a un centímetro o a un segundo de nuestra piel.

Pocas cosas tan falsas he oído como el famoso “cada uno es el arquitecto de su propio destino”, si eso fuera cierto no habría en estos instantes jóvenes madres falleciendo al dar a luz, mi sobrina de cuatro años no hubiera muerto de leucemia; desgraciadamente he visto ancianos hombres y mujeres dolorosamente solos y abandonados a pesar de haber entregado sangre, sudor y lágrimas por el bien de unos hijos que hoy ni siquiera los recuerdan.

No es verdad que nosotros fabriquemos nuestro propio destino, no podemos construirlo porque en un mundo imprevisible e imperfecto el trabajo, el amor y la perseverancia no garantizarán tu futuro; sin embargo, estos mismos atributos sí que definirán cómo vivirás tu vida; lo que sí podemos hacer es elegir cómo encararemos esta vida, como decidiremos vivirla, podemos hacerlo rodeados de angustia, temor, miedos e inseguridades o enfrentar el camino alegres, vitales, esperanzados y poniéndole vida a cada minuto que tengamos la suerte de que nuestro corazón palpite.

A todos nos toca vivir siempre lo inesperado de esta vida, lo sorpresivo; sin embargo, a pesar de que la vida esté colmada de este tipo de instantes tan contrastantes, nosotros los seres humanos tenemos un poder de eternidad que muchas veces no alcanzamos a comprender cabalmente, podemos atesorar la mirada de una hija nuestra instantes antes de dormirse y volverla eternidad, perdernos para siempre en el brillo de sus ojos y llevar ese instante en el corazón absolutamente todos los días de nuestra vida o podemos volver eternidad en nuestra vida los últimos instantes de un padre agonizante, no es olvidar a nuestro padre, eso no sería digno de un buen hijo, es sólo recordarlo en todo el esplendor de su amor y generosidad.

Somos poseedores de la eternidad al decidir qué inmortalizamos en nuestro corazón, qué instantes de la vida son nuestro tesoro, a cuáles decidimos elevar a la eternidad en nuestra vida.