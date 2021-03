Para los existencialistas el ser humano es arrojado a la vida, vive en libertad pero prácticamente nace sin haber tenido otra opción, se encuentra condenado a la existencia; afirman que no existe razón alguna para existir, el ser humano se topa con una vida que no pidió, se encuentra también condenado a la libertad y la ejerce dándose forma a sí mismo a través de sus actos y decisiones.

Arrojados al mundo, condenados a la libertad, trabajando angustiosamente en crear nuestra propia esencia, nos acabamos enfrentando a la angustia, angustia desarrollada en nuestro interior a partir de la comprensión de lo absurdo de la existencia, si no existe realmente una esencia de lo humano nada está determinado, es entonces un absurdo pensar en la existencia de Dios, vivimos condenados a una vida de libertad sin razón, sin esencia y en medio de la angustia de no comprender qué y quiénes somos.

Alejándonos de la oscura visión que tienen de lo humano los existencialistas, es posible afirmar que la vida realmente es bella, pero no necesariamente es fácil, de hecho la vida de cada uno de nosotros de manera general se encuentra repleta de dificultades, dolores, enfermedades o soledades, pero la belleza de la vida no se encuentra en que sea sencilla, cómoda o únicamente adornada con la alegría, sino más bien en toda aquella altísima capacidad de perfeccionamiento que cada uno de nosotros posee.

La belleza de la vida no está en lo que es o en lo que sucede, sino en lo que cada uno de nosotros puede llegar a hacer que sea, en lo que cada hombre o mujer puede lograr gracias o a pesar de las cosas que sucedan; en realidad nosotros los seres humanos nos hacemos cada día más plenamente humanos a través de la lucha diaria por ser mejores y por vivir más felices; definitivamente la felicidad no es algo que nos sucede, sino más bien la actitud con la que enfrentamos todo lo que sucede, la felicidad no es un estado del alma, sino una decisión consciente; optamos por la felicidad cuando decidimos que nada en este mundo tiene el poder para hacernos infelices, que si somos infelices es porque así lo hemos aceptado.

Alguien por ahí afirmaba que lo importante no es tanto el lograr el objetivo que pretendes alcanzar en la vida, sino la persona en la que te transformas al intentarlo; siguiendo esta idea se puede decir que lo importante realmente es en quién te transformas a través del proceso de luchar denodadamente por alcanzar tus ideales, realizar tus sueños y perseguir lo que anhelas; el resultado en sí puede ser agradable o no serlo tanto. La dignidad y la felicidad del ser humano no se encuentran en el resultado obtenido, sino en la manera en la que enfrenta los desafíos de su vida.