Comúnmente nos podría parecer que nuestra sociedad se hunde en un remolino de injusticia, escándalo, abandono y maldad, y que pudiéramos afirmar que no hay ya remedio para este mundo y sus habitantes, que la batalla ante estos flagelos la hemos perdido irremediablemente.

Hay una tendencia en este mundo a ver lo malo y desdeñar lo bueno, hay un cierto empecinamiento en observar siempre el lado obscuro de las cosas, el ser humano está bastante acostumbrado a prestarle más atención al mal que al bien, nuestros medios de comunicación nos hacen llegar hasta la saciedad cientos de noticias que nos lo confirman, el escándalo vende y vende bien, desde las notas políticas hasta las de espectáculos, pasando por las deportivas.

Si un padre de familia encadena a su hijo a una mesa saldrá irremediablemente en las noticias, ahora si usted es de los cientos o miles que “sólo” trabajan, “sólo” quiere a sus hijos y esposa, “sólo” es honesto, bien pude hacer eso por años y nunca saldrá en los periódicos, cualquier terrorista, violento o deshonesto será más importante que usted.

No importa si cientos de enfermeras trabajan con humildad para ayudar a restituir la salud de sus pacientes eso no será noticia, pero espere a que una cometa alguna crueldad contra un hospitalizado para que todas sean pasadas por el paredón de las noticias y acusadas de insensibles y carniceras. Porque vivimos en un mundo en que se le han concedido reflectores a los violentos y micrófonos a los escandalosos y en el que al privilegiar lo escandaloso, lo inmoral, lo violento o lo deshonesto es parte de la vida diaria.

Si lo pensamos detenidamente podremos darnos cuenta que hay mucha más bondad que maldad en este mundo, que por cada violento hay miles que diaria y calladamente construyen la paz, que por cada médico insensible hay miles que dedican su vida a dar vida a sus pacientes, que por cada madre brutal o controladora hay millones que con amor contribuyen a formar a sus hijos, el mal en este mundo se destaca más que el bien, precisamente porque el mal vive en el escándalo y se hace notar, mientras que el bien trabaja en el silencio y la paz.

Damos una importancia desmesurada al mal, ya sea porque nos estemos lamentando de él o intentando combatirlo y nos dejamos muy poco espacio, tiempo y vida para construir el bien, hace ya muchos años hablando de Dios y el diablo alguien me dijo, no te preocupes del diablo, el diablo es un pobre diablo, mejor dedícate a Dios, así podemos decir que el mal es un pobre mal, que es mejor dedicarnos a construir el bien sin olvidar que los pacíficos, los buenos y los sensibles no saldrán en los periódicos, pero sostienen al mundo.