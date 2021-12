¡Feliz Navidad!, no, usted disculpe…

El periódico italiano “Il Corriere della Sera” ha dado a conocer que la Unión Europea tuvo hace unas semanas la ocurrencia de publicar un documento llamado “Directrices para una comunicación inclusiva”, las que ahí estipulaban se convirtieron rápidamente en un dolor de muelas para sus funcionarios, alguien tuvo la estúpida idea de solicitar que ya nadie dijera ¡Feliz Navidad! y que esa expresión fuera sustituida por la más inclusiva ¡Felices Fiestas!, ya que así se tomaba en cuenta tanto a los cristianos como a quienes no lo fueran, que no se mencionara más el “período navideño” y se hablara ahora del “período de vacaciones”.

El documento de marras incluía otras “perlas”, no llamar a alguien “ciudadano inmigrante”, porque eso podría ser una ofensa al no tener la ciudadanía, no usar la palabra “viejo” porque es despectiva, no tengo la más mínima idea de como funcionen las mentes de los funcionarios de la Unión Europea, soy un viejo y eso no me ofende, por el contrario, es una satisfacción poder llegar a la edad que tengo, ya que muchos no tuvieron el privilegio de lograrlo, según esta lógica “incluyente” ya no podré referirme a alguien como un viejo amigo o hablar de una vieja amistad porque mi expresión sería ofensiva, habría que explicarle a estos geniales funcionarios que la ofensa está más en la intención de quien use estás palabras que en las palabras mismas. Ante la avalancha de críticas el documento fue retirado.

Regresando a la Navidad, uno de los lectores de la noticia hizo el siguiente comentario: “No soy cristiano, vine a vivir a Europa, respeto sus costumbres, no festejo la Navidad, pero me encantan las calles con sus luces para estas fechas. Y nunca me molestó que me digan feliz navidad. Solo los que sabemos lo que es convivir con una cultura intolerante podemos decir que cuanto más se les da, más quieren”, hemos llegado al colmo de lo políticamente correcto con actitudes y declaraciones como las de los funcionarios de la Unión Europea, que rayan en la estupidez, ¿qué es lo que sigue?, ¿que al Hanukkah judío se le tenga que mencionar con otro nombre para no ofender a algún cristiano o budista?, ¿qué al Ramadán islámico la Unión Europea le cree un nombre “aceptable” para todos?

En Japón se celebra la Navidad y la enorme mayoría del pueblo japonés no es cristiano, y lo más importante, no se ofenden entre ellos al desearse feliz Navidad, como tampoco me ofendería que alguien me diera un regalo por Hanukkah o me deseara felicidades por ello, se atribuye una lapidaria frase a Albert Einstein: “Solo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy seguro”. ¡Bien don Albert!, pero que no lo escuchen los funcionarios de la U.E., lo van a tachar de poco incluyente, mientras tanto, a mis cuatro lectores le seguiré deseando ¡Feliz Navidad!, aunque la Union Europea se enoje.