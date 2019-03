Porque lo digo yo

Recientemente pude enterarme de un muy curioso caso laboral: resulta que en una pequeña empresa, un empleado del que se tiene certeza de que en algunas ocasiones ha cometido pequeños hurtos contra el patrimonio del negocio ha mostrado una actitud francamente incomprensible y en algunos momentos rayana en lo absurdo. No entiendo la razón por la que los dirigentes de la empresa lo mantienen en su puesto a pesar de saber a ciencia cierta que en ocasiones los ha defraudado, pero ello parece haberle hecho sentir al individuo en cuestión que se encuentra en pleno derecho de decidir qué es lo que está dispuesto a hacer y qué no en su trabajo.

El caso es que el empleado de marras se ha negado en los últimos tiempos a cumplir con las labores que se le han encomendado, y ha decidido participar solo en aquellas que a él le parece que deban ser sus obligaciones; lo más gracioso, o probablemente deba decir lo más patético, es que nadie ha tenido la entereza suficiente en la empresa para hacerlo aterrizar en la realidad.

Una tan disparatada realidad mueve a la reflexión acerca de las ingentes multitudes de seres humanos que parecen creer que este mundo existe solo para satisfacer sus apetencias; con cada vez mayor frecuencia nos topamos con personas que, en medio del berrinche y la pataleta más infantil, parecen exigirle al mundo que marche a la medida de sus deseos.

Muchos convencidos de que la razón de la existencia del universo es plegarse a nuestras necesidades y voluntades marchan como Nerón queriendo incendiar Roma para poder inspirarse, o firmemente convencidos de que, como Calígula, pueden designar a su caballo como senador si eso es lo que a ellos les parece adecuado.

Desgraciadamente este nuevo bebé de 30, 40 o más años lesiona con sus actitudes no solamente el entorno laboral, sino que encuentra víctimas en todos los ambientes, en la familia, los amigos, el club deportivo, en el trabajo y un sinnúmero más de sitios.

En este mundo posmoderno, no menos frecuente es encontrarse con jóvenes que educados y crecidos en una sociedad de consumo que endiosa la satisfacción inmediata de los deseos, tienden a pensar que el mundo, y sus padres especialmente, existen no solo para satisfacerlos primordialmente a ellos, sino también cualquier tipo de capricho que se les pueda ocurrir; fuertemente contrariados y frustrados por todo aquello que no se pliegue a lo que esperan que suceda, van dando tumbos por un mundo que no es el que les hicieron creer.

Mientras los seres humanos no entiendan que la realidad no existe únicamente para satisfacer nuestros deseos, seguirán existiendo trabajadores que quieran decidir qué hacer y qué no de su trabajo y caballos que muy probablemente podrán ser nombrados senadores.