En las religiones orientales el karma es una energía proveniente de los actos de las personas; las situaciones en las que se encuentra el ser humano se consideran una consecuencia de las acciones buenas o malas realizadas en el pasado, generalmente en vidas anteriores. En las sociedades occidentales actuales la tendencia es a considerar ese karma consecuencia de nuestros actos en la vida actual, existe una cierta disposición en la sociedad a considerar que “lo que aquí se hace aquí se paga”, la idea señala que las consecuencias de nuestros actos nos alcanzarán de forma irremediable en el transcurso de nuestra vida, pensamiento por demás atractivo y consolador, pero generalmente irreal.

No sé ustedes, yo en lo personal he conocido seres humanos que con una brutalidad inaudita se han aprovechado de los demás, para después vivir una vida regalada sin contratiempos y acabar muriendo en la abundancia de compañía, salud y material; en el otro lado del espectro muchas vidas han sido plenas de luz y de entrega a los demás, todo tipo de personas que han insistido en ser luz toda su vida y lo optaron desde el principio, lo eligieron cuando decidieron ser el padre de sus hermanos ante un padre ausente y violento, cuando ante la pobreza decidieron compartir lo poco con muchos, acercándose con cariño y ternura a sus ancianos y enfermos abuelos.

Toda esa luz, toda la vida que se ofrece en abundancia no surge de la nada, se construye en el esfuerzo diario, se da luz cuando a pesar de ser un adolescente rechazado y solitario se convierte en hermano a otro muchacho abandonado en peores circunstancias que las nuestras; si ante el dolor de los primeros amores se busca activamente el bien de la persona amada, se apasiona por el servicio social al encuentro del que sufre física o espiritualmente, opta si le es posible por el sufrimiento propio antes que el de sus hermanos, padres o amigos, descubre en su espíritu la inmensidad de la bondad humana y la pone en práctica obstinadamente.

El ser humano descubre que el alma no es una riqueza para atesorar sino una alegría para ser repartida, reconoce que no es para uno mismo sino que existe para los demás, ser luz para los demás a pesar de las amarguras sufridas para mantener una familia, negar sus necesidades de hombre o de mujer ante las necesidades de los hijos y hacerlo alegremente, entregarse en cuerpo y alma en beneficio y crecimiento de la pareja como ser humano a pesar del cansancio y sacrificio que esto signifique, ser solidario ante el dolor de los compañeros de trabajo, sustituir a un padre ausente ante tus alumnos a pesar del tiempo que te demanden, ir entendiendo que la vida no es una paleta para chupetear, sino un regalo para ser entregado.