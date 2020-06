Durante milenios el ser humano se vio obligado a esperar para lograr lo que quería, trasladarse de un lugar a otro implicaba cansadas semanas o meses viajando a pie por caminos polvorientos o en el mejor de los casos haciéndolo en carreta, lo que no agregaba mucha velocidad al desplazamiento, construir edificios como catedrales era cosa de décadas, situaciones como la necesidad de proveerse de alimentos se encontraban determinadas por los largos períodos estacionales, había una época del año adecuada para abonar la tierra, otra para realizar la siembra, esperar meses y depender muchas veces de las lluvias, para con el tiempo ver los frutos de la siembra y poder cosechar después de arduos meses de trabajo y espera.

Antes había que esperar algunos meses para poder asistir al último éxito cinematográfico, hoy es sólo cuestión de unos cuantos días para que por todo el globo terráqueo lo podamos ver; si acaso no lo pudimos ver en el cine, más rápido de lo que pudiéramos creer lo podemos disfrutar por Internet. Si en otras décadas había que esperar meses para poder escuchar la última grabación de nuestro cantante favorito, ahora gracias al internet la podemos escuchar en primicia mundial al ser cantada por primera vez. El mundo funciona esperando sólo la voz de nuestras órdenes para cumplir nuestros deseos, el problema es que lo acabamos haciendo extensivo a toda nuestra vida con resultados realmente frustrantes.

Todavía no existen relaciones humanas hechas sobre pedido y entregadas al instante, no se empaquetan y mandan noviazgos perfectamente establecidos, no hay bolsas de buenas relaciones entre padres e hijos que nos puedan entregar en la comodidad de nuestra casa; a pesar de todas las facilidades, aún tenemos que pasar a través de largos años de estudio para hacernos de un título profesional; no hay manera de solicitar un matrimonio bien avenido y que nos lo entreguen en casa en menos de 30 minutos. Mientras el mundo de la satisfacción material avanza a ritmo acelerado, el mundo de las relaciones humanas sigue marchando por los viejos caminos de lento proceso de maduración.

No pocos seres humanos son presas de la impaciencia; acostumbrados a recibir todo tipo de gratificaciones y satisfacer sus deseos de manera inmediata, reniegan del tiempo, sacrificio, esfuerzo y dedicación que hay que poner para ir logrando una sana convivencia familiar, un sólido noviazgo, un venturoso y feliz matrimonio.

Cada uno de nosotros necesita de tiempo y esfuerzo para irse puliendo y mejorar nuestras relaciones, la paciencia ante nuestros errores y limitaciones es primordial, a diferencia de lo material, en el mundo de las relaciones todavía las cosas que valen la pena requieren de tiempo, dedicación y esfuerzo.