Las disputas

El grupo que tiene la hegemonía política nacional es el que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien por cierto algunos de sus actores políticos discrepan en temas medulares de su agenda.

Para el grupo que desea consolidarse en el poder y mantener el respaldo popular las acciones ya están en marcha; una es crear alianzas con alcaldes y personajes que consolidaron su carrera en el PRI, y otra es fomentar una estructura a través de los programas sociales que serán prioridad para este nuevo régimen.

Este plan ya empieza a ser cuestionado por quienes apoyaron a Morena y a Andrés Manuel, como es el caso de los actores Diego Luna y Gael García.

En días pasados, el delegado del Programa Integral de Desarrollo, Joaquín Díaz Mena, oficializó su arribo a Morena, acompañado de los ex legisladores del PRI Ismael Aguilar y el PAN Edgardo Medina.

En la izquierda ven con recelo a sus nuevos integrantes, pero a nivel nacional midieron que la figura del ex alcalde de San Felipe no les da para consolidar la Cuarta Transformación y buscaron a un grupo de alcaldes del PRI identificados con la ex gobernadora Ivonne Ortega para que les otorguen de manera directa recursos económicos en donde el gobernador Mauricio Vila no pudiera intervenir.

La diputada Dolores Padierna fue muy clara con los alcaldes en San Lázaro: hoy les damos los recursos, mañana podemos hacer alianzas.

Es en los sectores intelectuales, académicos, universitarios y culturales, donde el llamado al cambio fue fundamental para el arribo de López Obrador a la Presidencia; si bien es cierto que estos sectores, sobre todo el académico e intelectual, se mostraron muy severos al momento de juzgar a lo que llaman el viejo régimen, hoy parecen incomodar con sus opiniones a la 4T, sobre todo por la creación de la Guardia Nacional, donde la disputa más fuerte fue con la legisladora Tatiana Clouthier, quien exigió a AMLO que cumpla con lo que se ofreció en campaña, porque la Guardia Nacional que desea crear no es de la que se habló en un principio.

En la discusión en la Cámara de Diputados sobre el paquete fiscal de 2019, en nombre del grupo parlamentario del PAN, Cecilia Patrón cuestionó en tribuna al líder de la bancada de Morena, Mario Delgado: ¿Te suena conocido: febrero sin gasolinazo?

Fue en tu campaña que nos lo estuviste repitiendo durante los seis años que estuviste en el Senado. La respuesta en los pasillos del morenista fue saludar muy afable a la legisladora yucateca, quien denunció a la presidenta de la comisión de grupos indígenas, Irma Juan Carlos, de mandar amenazas a las diputadas que cuestionan la 4T.

Sin duda alguna el senador y ex gobernador de Puebla Rafel Moreno Valle (qepd) tenía incidencia política en Yucatán, fue él quien impulsó la candidatura al senado de Raúl Paz Alonzo, en las negociaciones que sostuviera con Ricardo Anaya.