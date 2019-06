Se escucharon gritos, palabras inapropiadas, exclamaciones y expresiones como: “¡Son unas malagradecidas tú y tu hermana! Gracias a mí están donde están, no se te olvide quién soy y lo que soy capaz de hacer”. Esa fue una de las tantas reclamaciones de la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco a la presidenta municipal de Tekantó, Liliana Araujo Lara. hermanita de la ex alcalde de Mérida Angélica. Fue una llamada por celular y tardó más de veinte minutos.

La advertencia de Ivonne Ortega a su ex protegida fue: “Aprende, donde yo estoy ganó, gané con Francisco Torres, les partimos la… a todos y que te quede bien claro, voy a buscar la dirigencia nacional del PRI, espero que no te interpongas en mi camino, porque me van a conocer tú y tu hermana”.

En la pasada contienda para elegir al dirigente estatal del PRI los tricolores estuvieron divididos en dos bloques: los que acompañaron a Francisco Torres y los alcaldes tricolores encabezados por el de Sucilá, Diego Lugo, quien fue asesorado por el ex presidente municipal de Valladolid Liborio Vidal, cercano a Andrés Manuel López Obrador.

También esta contienda interna del PRI en Yucatán le sirvió a la ex gobernadora para imponer, con los usos y costumbres del instituto político, que ella conoce muy bien, a su ex secretario de Obras Públicas y ganarle en el Estado al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, quien apostó y apoyó al finalmente derrotado, Diego Lugo.

En el país se comenta que la ex mandataria yucateca buscó al equipo del presidente Andrés Manuel para informarle que le gustaría ser la líder del CEN del PRI, pero nunca la recibieron, porque no ven bien su candidatura, ya que a la ex mandataria le pesa políticamente que no haya concluido los hospitales de Tekax y Valladolid, a pesar de que se le otorgaron los recursos económicos para hacerlo. Pero quien sí cuenta con el beneplácito presidencial es el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno.

Los militantes de Morena tienen más afinidad política con los tricolores que con los panistas, con quienes ideológicamente tienen posiciones enfrentadas en economía, desarrollo social y seguridad, entre otros temas. No está lejos el día que alcaldes que llegaron abanderados por el PRI compitan bajo las siglas de Morena.

Esta elección sirvió para que varios políticos que acompañaron a Ortega durante su gobierno se desmarquen de ella; en este grupo está la ex alcaldesa de Mérida Angélica Araujo, quien apoya al ex gobernador de Campeche. Varios colaboradores de la ex mandataria opinaron que sería un error político apostar por la aventura de la ex alcaldesa de Dzemul.

En la toma de protesta del CDE del PRI, la ex gobernadora Dulce María Sauri tomó afectuosamente del brazo a su líder nacional Claudia Ruiz Massieu Salinas, sobrina de Carlos Salinas, de quien políticamente está distanciada la legisladora yucateca.