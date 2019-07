Lo que no se ve

En días recientes militantes panistas comentaban en voz baja cómo los servicios públicos municipales de Mérida se están deteriorando y esto se ha hecho más evidente en los últimos meses e incluso se ha señalado el abandono de algunas calles, zonas y parques públicos.

Es común ver en los cuatro puntos cardinales de la ciudad el aumento de negocios de comida en los parques públicos y en áreas verdes que vinieron a sustituir puestos ambulantes y constituyen competencia desleal para los emprendedores que se arriesgan a invertir o fomentar un restaurante y tienen que pagar desde acondicionamiento del inmueble hasta electricidad y agua, mientras que los ambulantes ni la corriente eléctrica pagan porque por lo general la bajan del alumbrado público, pero de encima muchas veces dejan a la intemperie tanques de gas, por ejemplo en los parques de San Juan y la comisaría de Caucel.

Algunos regidores están desesperados y no es para menos, ya que el alcalde Renán Barrera Concha tiene datos duros que revelan que de haber una contienda interna para elegir al próximo líder municipal del PAN en Mérida su grupo político fracasaría con su candidato Josué Camargo. Y señalan varios factores, en primer lugar que su segunda candidatura para presidente municipal fue por imposición del ex candidato presidencial Ricardo Anaya y éste y su grupo ya no tienen fuerza; segundo, durante la pasada contienda electoral la gente cercana a Renán pedía voto diferenciado, es decir que solo votarán para él y no por los demás candidatos del PAN, como en 2012 hiciera con el ex candidato panista a la gubernatura Joaquín Díaz Mena.

El equipo del alcalde en el Ayuntamiento sigue hostigando a los militantes que son de otros grupos políticos; el contacto con la base panista es escaso o nulo, pero además en Yucatán el gobernador Mauricio Vila sigue fomentando la cercanía con la militancia y él mismo responde peticiones y mensajes y tiene fuerte presencia en Yucatán, mientras que para tener un acercamiento con el alcalde los militantes esperan semanas. Pero lo que tiene más temeroso al grupo de Barrera Concha es la posible candidatura de la diputada federal Cecilia Patrón a la presidencia del comité del PAN en Mérida. En el panismo todavía se recuerda cuando a Cecilia la vetó la cúpula e impuso a Renán como candidato a la alcaldía de Mérida.

Mientras eso sucede en el PAN, en el PRI el cobro de facturas todavía empieza a gestarse y es muy visible que figuras del tricolor y colaboradores de la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco no la van a apoyar en su pretensión de buscar el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y por el contrario estarán respaldando al gobernador con licencia de Campeche Alejandro Moreno; a esto hay que sumarle a varios alcaldes yucatecos que se adherirán al proyecto del aspirante campechano.