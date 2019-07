Como un espejo

La trayectoria política del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, tiene muchas similitudes con la que realizó en su momento, durante su militancia panista, Ana Rosa Payán Cervera, ocupante dos veces del mismo cargo.

En 1990 Ana Rosa, siendo diputada federal, decide buscar la candidatura a la alcaldía; en esa ocasión se realizaron elecciones internas en el PAN y derrotó a Xavier Abreu Sierra y a Benito Rosel Isaac; los estatutos marcaban que podía haber una segunda vuelta, pero Xavier no quiso. Entonces el líder del PAN en Mérida era Luis Correa Mena, quien apoyaba a Abreu Sierra, pero su madre, doña Sarita Mena, era partidaria de Ana Rosa, quien afirmó que la democracia interna que se vivía en el PAN lo hacía diferente del PRI.

A finales de 2011 el diputado local Barrera Concha decidió buscar la candidatura a la alcaldía de Mérida y para ello tenía que enfrentarse en una contienda interna a la ex senadora y ex secretaria de Desarrollo Social Beatriz Zavala Peniche. Uno de los principales argumentos que utilizó Renán era que no podía ser candidata la Sra. Zavala, ya que había perdido con anterioridad la elección externa contra la ex alcaldesa Angélica Araujo.

En 2001 Patricio Patrón Laviada derrotó a Payán Cervera en la búsqueda de la candidatura al gobierno del Estado. Payán Cervera recurrió a sus amigos, específicamente al ex dirigente nacional del PAN Manuel Espino, para que la designara candidata a la Presidencia Municipal.

En los primeros días de 2012, la dirigencia nacional del PAN designó a Renán candidato a la Presidencia en la capital yucateca. El presidente del CEN panista Ricardo Anaya, luego candidato presidencial, favoreció a su amigo e integrante de su grupo político. Semanas antes, el actual alcalde señalaba que le interesaba ser candidato a gobernador.

En esa designación hicieron a un lado a la Sra. Cecilia Patrón y de la misma manera el tándem Barrera-Anaya la volvió a vetar para que no fuera al Cuarto Distrito Federal, una posición cómoda para el PAN.

El domingo 7 de enero de 2018, a las puertas del PAN, durante su registro como candidato a la alcaldía, los militantes acompañaron a Renán Barrera, pero en el mitin exigían la presencia de Cecilia Patrón.

En ese evento la que se llevó la mayor ovación fue la actual diputada federal.

En estos días debe salir la convocatoria para elegir al líder del PAN en Mérida y esta vez el alcalde Renán Barrera también pretende vetar a Cecilia Patrón, pero la militancia tiene la palabra.