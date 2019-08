Los amarres

El pasado domingo el PAN eligió a su próximo dirigente en Mérida, quedando al frente la diputada federal Cecilia Patrón Laviada, quien tiene el respaldo político del gobernador Mauricio Vila Dosal, derrotando a Josué Camargo, quien contaba con el apoyo del alcalde Renán Barrera Concha. Estos resultados le vienen a complicar la reelección a éste, no obstante que hasta distinguidos panistas que se fueron a hacer campaña a Morena llegaron a emitir su sufragio a favor del candidato del alcalde.

¿Y qué sucedió para que la diferencia entre Cecilia Patrón y Josué Camargo sea de 166 votos? En primer lugar, el equipo de Renán Barrera incurrió en excesos como amenazar, intimidar y despedir trabajadores solo porque no apoyaron a su candidato.

Pero también del lado del equipo de Cecilia Patrón se cometieron errores, como poner de compañero de fórmula al legislador local Víctor Merari y hacer alianzas y ceder tantos espacios al senador Raúl Paz. Entre veteranos panistas ya existe la apuesta de que esta alianza terminará en engaño y traición.

Quien contaba con más estructura y organización para ser secretario general es el regidor Arturo León, que por mucho supera al legislador. A quienes no se les vio moviendo estructura porque no la quisieron tener o no la tienen es a Jesús Pérez Ballote y Karla Salazar.

Sin embargo, los dos grupos mostraron fortalezas: en el equipo Renán-Josué su fortaleza estaba en el Cuarto y Quinto distritos, bastiones panistas de la ciudad; en la primera demarcación la operación estaba a cargo de la regidora Nora Pérez, mientras que por Cecilia Patrón la regidora Karla Salazar no quiso operar, es más cuando despidieron a trabajadores del Ayuntamiento ni ella ni otro edil, Gonzalo Puerto, salieron a defender a los cesados y es que ellos llegaron al Cabildo como cuotas políticas de la diputada. El otro distrito que favoreció a Josué Camargo es el quinto, que fue coordinado por el legislador Manuel Díaz, quien, lista en mano, llevaba el día de la asamblea el registro de quienes ya habían votado; ahí ganó Josué Camargo. Por el equipo de Cecilia operaron Gabriel Mena y el regidor Puerto.

Los distritos que le otorgaron más votos a Patrón Laviada fueron Primero, Segundo, Tercero y Séptimo, cuyos operadores políticos fueron encabezados por el director de Cultur, Mauricio Díaz, Esther Tamayo, Gloria Alonzo, Claudia Pat Manzanero y Néstor Salas.

Los que terminaron tristes después de conocer la derrota fueron Aldo Díaz, Ramón May, Martín Uicab, María Fernanda Rey y el director de Desarrollo Social, José Luis Martínez, quien solo llegó a la convención, votó y se fue.