La soledad se disfruta más cuando uno la elige, no cuando las circunstancias te la imponen; esto lo experimentaron los hombres y las mujeres que han gobernado o dirigido a una sociedad y que fueron los más buscados, pero que por circunstancias del destino y los tiempos también dejaron de serlo.

Hasta hace una década, la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco era la imagen de una mujer que sabía ganar campañas, tener objetivos claros, incluso hubo quienes afirmaban que la veían como la primera presidenta de la república.

Pero el pasado 13 de agosto, con el cien por ciento de las actas escrutadas, el PRI de Yucatán daba a conocer que en su aventura por arribar a la dirigencia nacional la ex mandataria perdía la elección interna en el estado al que gobernó, donde su fórmula obtuvo 14,102 votos contra 17,907 del gobernador con licencia de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas.

La derrota política no viene sola, siempre está acompañada del abandono y el olvido, es el caso de los dos personajes principales que acompañaron a gobernar a Ivonne Ortega: su secretario general de Gobierno y luego sucesor, Rolando Zapata Bello, y la ex alcaldesa de Mérida Angélica Araujo, quienes apoyaron a Alejandro Moreno.

Entre las consecuencias que trae consigo la derrota política está el rechazo. Al renunciar al PRI la ex gobernadora creyó que otros institutos políticos la arroparían de manera inmediata y no fue así, los dirigentes de Morena, el partido en el poder federal, en voz de su dirigente estatal Mario Mex, le recordaron que no la querían en ese instituto político que lleva como bandera el combate a la corrupción.

También se sabe que Ivonne Ortega buscó a la maestra Elba Esther Gordillo Morales, quien está trabajando en la conformación de su partido político, y, hasta donde se sabe, la ex líder del SNTE le mandó a decir se reservan el derecho de admisión.

Entre los tricolores se comenta que la ex mandataria se quedó sin margen de maniobra al perder en la entidad federativa que gobernó y enfrentarse “a la cúpula”, es decir los gobernadores y líderes de los sectores que conforman a su ex instituto político; por su parte, el nuevo líder nacional del PRI regresó a Yucatán para respaldar en su informe al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien invitó al ex líder de Senado Emilio Gamboa, que en otros tiempos se enfrentó al gobernador con licencia. Todo indica que Alejandro Moreno llevará la misma ruta que otro líder nacional, Roberto Madrazo.

Quien será otra vez protagonista de esta saga es la ex gobernadora y ex líder del PRI, Dulce María Sauri.