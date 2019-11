Consecuencias

El presente trabajo tiene como finalidad informar sobre el consumo de la marihuana a edad temprana y las repercusiones que de la droga que se están descubriendo mediante investigaciones científicas.

El consumo de cannabis puede tener efectos adversos en el cerebro humano, que dependen de la edad de inicio del consumo, su frecuencia y el estilo de vida del consumidor. Además, se ha sugerido que la yerba posee propiedades analgésicas y relajantes que pueden ser utilizadas para el tratamiento del dolor y trastornos de ansiedad, sueño y estrés. Estos resultados se documentan en el cuaderno de trabajo monitor del Programa de Políticas de Drogas, Adicciones y Neurociencias: Una propuesta de México, de los doctores Roberto E. Mercadillo y Froylán Enciso, del CIDE.

Gran parte de los efectos de la marihuana (cannabis sativa e índica) sobre el cerebro se han investigado en animales. Algunas de estas investigaciones reportan que la administración crónica de delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), principal componente psicoactivo del cannabis, altera la estructura del hipocampo, región cerebral necesaria para el aprendizaje y para la memoria (Hoffman et al., 2007). Cuando su administración se realiza en animales jóvenes, también puede causar alteraciones en la corteza prefrontal durante la vida adulta (Rubino et al., 2009a; Rubino et al., 2009b).

En los seres humanos, la maduración de la corteza prefrontal del cerebro se alcanza alrededor de los 21 años y su función es crucial para la planeación y para la toma de decisiones. La administración crónica de THC puede afectar la capacidad plástica del cerebro, lo cual puede repercutir en un pobre desempeño cognitivo, déficits en la atención, en la memoria y en la toma de decisiones.

El Instituto de Neurobiología de la UNAM y el Dr. Sarael Alcauter Solórzano, quien encabeza una investigación sobre los efectos del cannabis en consumidores crónicos jóvenes, dice:

“En consumidores de cuatro cigarrillos por semana en el año previo al estudio, los resultados muestran un patrón de desarrollo alterado en el cerebelo, región cerebral fundamental para la coordinación del movimiento y para la expresión de las emociones, aunque recientemente también se ha asociado con la capacidad de memoria. Además, se ha observado una disminución de la conectividad funcional de las redes fronto-parietales, las cuales son necesarias para llevar a cabo procesos cognitivos complejos, como la atención y la flexibilidad cognitiva”.

Alcauter señala que, en la actualidad, los estudios mediante neuroimagen juegan un papel crucial para conocer los efectos del cannabis en el cerebro humano.

Ante una eventual legalización de la marihuana, es de vital importancia que el Estado Mexicano en los planes y programas educativos informe sobre estos temas.