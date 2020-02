En la escalera principal de Palacio Nacional están los murales de Diego Rivera, en donde tiene plasmados a varios personajes, entre ellos los de los dos bandos que protagonizaron las batallas de la conquista, los españoles –con quienes se aliaron los tlaxcaltecas- y los aztecas; también están algunos personajes que integraron el Santo Oficio o Inquisición, que tenía como principales objetivos cuidar la pureza de la fe y perseguir a aquellos que atentaran contra los dogmas de la Iglesia católica, así como defender los intereses del imperio español. En ese lugar se tomó la fotografía oficial el presidente Andrés Manuel López Obrador con integrantes del Senado.

Para ser más específicos, con los grupos parlamentarios de Morena, PT, PAS y PVEM, el cual en las pasadas elecciones fue en alianza con el PRI, es decir que personajes políticos que fueron impulsados por el tricolor hoy están con el presidente, como es el caso de la senadora yucateca Verónica Camino Farjat, quien en sus redes sociales presumió su foto con el mandatario.

Las reacciones no se hicieron esperar: el ex secretario de Desarrollo Social Walter Salazar Cano externó: “Miren a la senadora Verónica Camino que postuló el PRI en alianza con el Verde. Se quedó en el grupo parlamentario del Verde y ahora quiere estar en Morena, viene a Yucatán a grabar videos y luego se va a darle su apoyo al que tiene los hospitales sin medicinas, al que no combate la inseguridad, al que cerró las estancias infantiles, clínicas del IMSS Prospera, etc. ¿En serio se siente orgullosa de tomarse la foto con quien destruyó instituciones en un año? Espero y no”.

El ex funcionario estatal señala la actitud de la senadora de origen priista, que en alianza con el PVEM llegó al Senado y que espera que no esté sumándose a un proyecto que, según Salazar Cano, destruyó instituciones en corto tiempo; en la realidad la senadora Camino presume su acercamiento con integrantes de Morena, en especial con su principal figura López Obrador.

No es para menos, dentro del PRI se sabe que la candidatura de la legisladora yucateca fue impulsada por el ex secretario de Educación y ex candidato a la Presidencia Municipal Víctor Caballero Durán, quien en consecuencia ocasionó que la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Celia Rivas, no se sumara a la campaña del PRI, aunque no fue el único caso, también hicieron a un lado a la experimentada tricolor Lucely Alpizar.

Este acercamiento de la senadora Camino es un mensaje de que otros priistas se sumarían a la campaña de Morena en el Estado, uno de cuyos principales promotores es el empresario Liborio Vidal y cuyo hijo del mismo nombre es regidor en el Ayuntamiento de Mérida.

Esta historia apenas comienza.