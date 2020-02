Si alguna institución y personaje político fueron pragmáticos para arribar al poder esos fueron Morena y Andrés Manuel López Obrador, quienes expresaron que eran bienvenidos todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Después de acceder al poder, el presidente ha mostrado su lejanía de aquellos personajes y movimientos que históricamente han cuestionado a los gobiernos neoliberales, como el poeta Javier Sicilia o las feministas.

En su practicidad, Andrés Manuel busca nuevos socios en la gran tarea de consolidarse y en este reacomodo incluiría a nuevos aliados, aun aquellos que fueron formados en lo que él llama el neoliberalismo, específicamente los del Partido Verde Ecologista de México y algunos miembros del clero católico con fuerte formación en la teología de la liberación, sin descuidar a los ministros evangélicos que lo defienden, y no se descartan empresarios cercanos a los grandes capitales.

El PVEM jugará en dos pistas, nacional y local; en lo nacional los Verdes es muy probable que vayan con Morena, y aquí se vislumbra como operador entre el centro y el estado al ex diputado federal Liborio Vidal. Localmente los del Verde seguirían su alianza con el PRI y los coordinaría su líder Harry Botello; no se descarta en una candidatura federal a la ex gobernadora Ivonne Ortega en alianza con Morena.

El otro grupo antagónico local podría estar formado por PAN, PRD y MC; éstos tendrían acuerdos en algunas alcaldías y diputaciones estatales. En el distrito 10 se menciona que el PAN podría impulsar a Javier Portillo, funcionario de Desarrollo Rural, o en caso de que sea para una mujer se menciona a Isabel Febles; por el PRI a los alcaldes de Tizimín y Sucilá, Mario González y Diego Luna, o la legisladora Mirtha Arjona, y en Morena a José Mezo.

En el distrito 12 el PAN podría ir en alianza con el PRD y se menciona como candidato a Raúl Romero; en la alcaldía en Tekax repetiría Diego Ávila Romero; otra propuesta del PAN sería el subsecretario de Desarrollo Rural Roberto Tolosa; por el PRI se menciona a la diputada Janice Escobedo.

En el distrito XV el grupo de la ex gobernadora Ivonne Ortega impulsaría a la ex alcaldesa de Mérida Angélica Araujo, quien en la interna apoyó al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno; el grupo del ex gobernador Rolando Zapata pretende impulsar al ex secretario de Desarrollo Social Walter Salazar. Por el PAN, el alcalde de Huhí, Roger Benítez; el ex alcalde de Tecoh Fernando Achach; Miguel Álvarez, ex alcalde de Tekit y hoy secretario de organización albiazul, y Manuela Cocom, directora del Icatey. Por Morena, Reyna Ordóñez, de Suma de Hidalgo, quien trabaja en los programas federales de Bienestar de la Nación.