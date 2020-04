Hemos iniciado ya la fase crítica de contagio, que los especialistas llaman expansión comunitaria, del Covid-19. Hay disminución de las actividades normales en su comunidad, pero quizá usted se vea en la necesidad de seguir trabajando porque su condición económica así lo requiere.

Quizá también usted conozca a quien parece no darle la debida importancia a la situación que estamos enfrentando porque no ve, no siente, no experimenta o simplemente no alcanza a entender la magnitud de lo que está ocurriendo.

Pero la realidad es mucho más seria de lo que aparenta en estos momentos y lo es mucho más para los yucatecos. Aquí le explico por qué.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, este año el número de yucatecos con diabetes rebasa al que se tenía en el mismo período de 2019, el de quienes padecen hipertensión también supera los registros de años anteriores y el de obesos es ligeramente menor que el de 2018 y 2019.

Cualquier padecimiento de este tipo, según la Organización Mundial de la Salud, pone al paciente en delicada situación frente a la pandemia. Las condiciones se agravan si las personas que sufren esas enfermedades son de la tercera edad.

En el boletín epidemiológico de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud se indica que hasta la semana 10 se habían diagnosticado en Yucatán 1,572 nuevos casos de diabetes mellitus en adultos, contra 1,192 que se conocían a estas mismas alturas del año pasado.

Esa cifra significa que cada día se han diagnosticado 68 casos de yucatecos que pasan a formar parte del grupo de diabéticos. De ese número detectado hasta principios de marzo, 679 son varones y 893 mujeres.

Las estadísticas sobre la hipertensión también son elevadas. En el ciclo de referencia -hasta el 8 de este mes- se habían contabilizado 2,343 nuevos casos entre los yucatecos. De los que se incorporaron a la estadística recientemente, una vez más las mujeres son mayoría: 1,297, contra 1,046 hombres.

Se reportan asimismo más casos de yucatecos con enfermedad cerebrovascular: 204, contra 128 en el mismo lapso en 2019. En obesidad, Yucatán sigue presentando altos números en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Este año se han diagnosticado clínicamente 3,178 nuevos casos en el Estado. Es una proporción de 47 al día.

Estos datos no son solamente números. Cada número corresponde a una persona que puede ser su familiar o su amigo. Todos tenemos algún conocido con obesidad, hipertensión o diabetes.

Es por ello la insistencia de quedarse en casa, mucho más en abril. Quedarse en casa significa la oportunidad de no enfermarse. Le pido que se dé la oportunidad se mantenerse sano y de cuidar a su familia y amigos. Quédese en casa.