En días pasados, Sergio Aguayo, profesor del Colegio de México, publicó una columna en la que plasmó la situación de los liderazgos que surgen ante la aparente pérdida de la popularidad de la 4T por el desorden e ineficiencia en torno al manejo de la emergencia sanitaria.

En el apartado de gobernadores y presidentes municipales preparó una tabla comparando la integralidad de la respuesta a la contingencia en las 32 entidades.

Con base en ocho variables se concluye que los dos mejores son la de la Ciudad de México y el de Yucatán, Claudia Sheinbaum (Morena) y Mauricio Vila Dosal (PAN), respectivamente. Los peores son los de Chiapas (Rutilio Escandón) y Morelos (Cuauhtémoc Blanco), ambos postulados por Morena.

En esta coyuntura los liderazgos son determinantes. Los presidentes municipales de Yucatán coinciden en su mayoría en el abandono en el que los tienen el gobierno federal y su superdelegado Joaquín Díaz Mena ante un escenario inédito que los obliga a dejar atrás la mezquindad política y entender que no es tiempo de confrontaciones.

De manera específica se habla del liderazgo de Julián Zacarías, de Progreso; Mario González, de Tizimín, y de Diego Ávila, de Tekax, quien no dudó en sancionar a una funcionaria que pidió apoyo del Seguro para el Desempleo.

En contraste con el gobierno federal, el gobierno del Estado ha transparentado el padrón de beneficiarios del apoyo por el Seguro de Desempleo, lo que ha ocasionado una verdadera contraloría social cuya máxima tribuna son las redes sociales.

Gracias al señalamiento y a la consiguiente denuncia pública, se ha podido depurar el padrón de beneficiarios, exhibiendo el estilo de vida de personas que pretendieron hacerse de un dinero que ellos no necesitaban, como los familiares de la ex alcaldesa de Mérida Angélica Araujo Lara y los del ex alcalde de Tixkokob Miguel Lara.

Destacó el caso de la joven senadora Verónica Camino Farjat, quien en un principio criticó a los vivales, pero después reconoció en sus redes sociales que se pegó un tiro en el pie al conocerse que sus familiares también aplicaron para este apoyo, un detalle que se le escapó a su asesor en transparencia, Orlando Pérez Moguel.

No cabe duda que, en tiempos de crisis, lo único que se mantiene firme son los cambios constantes. Sin duda alguna, estos liderazgos definirán lo que la gente desea de sus dirigentes en tiempos difíciles. Tiempo al tiempo.