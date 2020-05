El cólera fue una enfermedad endémica en la India hasta 1817 y después se extendió a otras naciones de Asia, África y Europa. En enero de 1832 apareció en Francia, en el puerto de Calais, y el 25 de marzo en París, donde fallecieron 18,000 personas. En el continente americano, el cólera afectó Canadá y de ahí pasó a Estados Unidos y Cuba, a los puertos de Nueva Orleáns y La Habana, que tenían intercambio comercial con Yucatán a través de Sisal y Campeche. Esto nos muestra un esquema de propagación que alteraba las rutas mercantiles tradicionales que partían del puerto de Veracruz, señala el Dr. Carlos Alcalá Ferráez en su libro El cólera: mortalidad y propagación en la península de Yucatán, 1833-1834.

Los efectos de la epidemia provocó que la gente no saliera de sus casas. Los que no enfermaron se dirigían a lugares no infectados; sin embargo, las posibilidades de salvación eran mínimas porque no se les aceptaba en esos poblados.

De septiembre de 1832 a junio de 1833, las autoridades estatales, así como los ayuntamientos de Mérida y Campeche, empezaron a tomar medidas preventivas para evitar la enfermedad. Los dirigentes tenían informes de que afectaba a La Habana, donde fallecieron 1,100 personas, por lo que se ordenó la aplicación de la cuarentena en los principales puertos de la península. Las disposiciones fracasaron y el 21 de junio se registró oficialmente el primer caso en Campeche, y para el 1 de julio se reportaban 610 muertos. Poco después, el barrio de San Cristóbal de Mérida se vio afectado por la enfermedad. En junio de 1833 el cólera coincidió en varios poblados. Entre Campeche y Mérida, tanto Hecelchakán como Tepakán ya registraban casos, mientras que hacia el sur Timucuy y Acanceh padecían la misma situación. Igualmente, el partido de la costa reportó fallecidos en Izamal, que era la cabecera, y los pueblos de Tekantó, Teya y Tixkokob. Para julio, Mérida y sus suburbios fueron atacados por la pandemia, así como el resto de la península, puesto que fue el periodo con la mayor cantidad de poblaciones afectadas. En agosto, el cólera hacía estragos en Sotuta, Teabo y Ticum, correspondientes a la Sierra; Buctzotz y Temax, en la Costa, y Tizimín. En septiembre, Huhí y Hocabá reportaron casos, y después disminuyó la intensidad hasta que en febrero de 1834 Cenotillo reportó los últimos datos.

La movilización de las personas por las vías de comunicación fue un factor que incidió en la propagación del cólera en Yucatán, incluso en los puntos más alejados, donde los índices de mortalidad fueron elevados, como en Tizimín, además de que hay que considerar los caminos del comercio ilegal a través del contrabando.