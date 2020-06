A escasos 10 días del paso de la tormenta tropical “Cristóbal”, poco a poco se van conociendo los daños que ocasionó, como la pérdida del 85% de los cultivos, 8,200 viviendas afectadas y $630 millones de daños a carreteras.

En muchos hogares se sintieron las afectaciones de las lluvias, como la filtración y derrumbe de techos, la entrada del agua, cablerías quemadas, albarradas destruidas, etc. La urgencia o el nivel económico permitieron que miles de familias requirieran el trabajo de algún albañil o electricista.

Lo que les comento seguidamente le sucedió a un conocido: tras las lluvias, la madre de este amigo se llevó dos sustos, uno porque el techo de su casa se vino abajo y otro porque el sistema eléctrico dejó de funcionar.

La señora buscó a tres albañiles originarios de Motul. En el primer día de trabajo, la dueña de la casa los invitó a comer y les advirtió que si deseaban pan o tortillas podían ir a la tienda; con sorpresa observó que los tres bajaron la cara. La señora preguntó: ¿Qué sucede? El maestro respondió: “Doña, no tenemos dinero, desde que comenzó esto no habíamos trabajado y no tenemos para las tortillas”.

Al paso de los días, la hija de la señora observó que los obreros fumaban un cigarro extraño; les dijo: lo que fuman no es tabaco. Apenados, reconocieron que era mariguana y aunque admitieron que está mal, explicaron: fumamos esto porque nos da fuerza para trabajar y nos quita el hambre, pero no somos delincuentes, discúlpenos.

La afectación en Yucatán no sólo es sanitaria, donde ya se registraron más de 300 muertes, también viene acompañada por gran pérdida económica. Incluso el gobernador Mauricio Vila ha reconocido que 80 mil personas se quedarán sin empleo; sin lugar a dudas la reactivación económica será motivo de polémica, ya que no es lo mismo contar con un sueldo seguro, trabajar en tu casa o verte en la necesidad de salir a la calle para buscar el sustento.

Si bien es cierto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a los gobiernos de América Latina coherencia a la hora de coordinar estrategias, el Dr. Samuel Ponce de León R., responsable del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, al participar en el webinar “La pandemia Covid-19 en México”, destacó que las acciones de salud pública no deben desvirtuarse en el actual concierto de superficialidad, politización y denostación, porque ello confunde y no ayuda a informar a la población. La banalización y la desinformación deben evitarse en la comunicación de la pandemia, es necesario hacerlo con objetividad y responsabilidad científica.

Salir de la contingencia nos obliga a construir una nueva cultura del cuidado de la salud, higiene exhaustiva, distanciamiento físico y responsabilidad individual y colectiva.