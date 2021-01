El primer encuentro en Palacio Nacional entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el político yucateco Rogerio Castro fue de cinco minutos: “Te mandé llamar Rogerio para decirte que te vas al Infonavit, ya que, aunque no sabes nada de construcción, irás a combatir la corrupción”.

El segundo encuentro duró más de hora y media, el mandatario federal externó: “Tú no te has tomado ninguna foto con tu presidente en Palacio Nacional”. De inmediato el mandatario le dijo: “Te me vas a la SEP, la secretaría que tiene el mayor presupuesto nacional, el trabajo que hace el oficial mayor con Esteban Moctezuma no me gusta, sobre todo en el manejo de los recursos”. Castro contestó: “Con mucho gusto voy, sólo le recuerdo que en el Infonavit estamos rescatando millones de pesos y cumpliendo con la encomienda”. AMLO le dijo: “Te quedas”.

Luego hablaron de Yucatán, AMLO comentó: “Lo que tienen que entender los compañeros es que el gobernador de Yucatán tiene un 70% de aprobación, sería un error cuestionarlo en esta elección; lo que tienen que hacer es cuestionar el desdibujamiento del PAN y el PRI. El gobernador Vila no está con los gobernadores federalistas, el tema de la seguridad lo maneja muy bien, las inversiones de la iniciativa privada siguen fluyendo a Yucatán. Los que deben preocuparse son los machuchones del PAN, porque Vila tiene base social, además de que se les puede colar como candidato a la Presidencia”. Indicó que no le tiene respeto a Felipe Calderón, pero reconoce que es muy astuto y es el único que tiene el discurso opositor, se sabe que no será diputado federal y sí Margarita Zavala.

Rogerio Castro se reunió con su equipo en Mérida y externó: “En la próxima elección tenemos un 20% de aceptación en Mérida y 25% en el interior del Estado, si se pone a buenos candidatos podemos subir, pero si se designa a malos podemos bajar, el secreto es captar a los que votan por el PRI. Si el PRI queda en segundo lugar en estas elecciones tiene posibilidades de recuperar el gobierno del Estado, la estrategia es que quede Morena en segundo lugar. Hoy quedaría de la siguiente manera: PAN, PRI, Morena y MC; si se hacen buenas alianzas quedaría: PAN, Morena, MC y PRI, esto lo sabe bien Ivonne Ortega”.

Las candidaturas a diputados federales de Morena, Verde y PT son: primer distrito, el alcalde de Valladolid, Enrique Ayora; segundo es para el Verde que promueve a Mario Peraza; tercero, Cecilia Burgos, ex delegada de Profeco; cuarto no tienen, y quinto, la ex diputada Jazmín Villanueva.

Quien será el abanderado del PAN en Umán es Gaspar Ventura Cisneros Polanco, no va como candidato a diputado el alcalde Freddy Ruz, ya que en el PAN su expediente de escándalos y excesos está sobre la mesa; el candidato al octavo distrito local será el alcalde de Hunucmá, Alberto Padrón.