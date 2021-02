La anunciada búsqueda de la Presidencia por el candidato perdedor del PAN Ricardo Anaya causó el efecto esperado y es que hoy está cosechando lo que sembró: dejó un partido dividido y no es casual la resistencia que padece. El llamado “joven maravilla” anunció su pretensión cuando se hablaba del regreso del expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala a las filas del panismo.

Anaya no es arropado por el poderoso grupo de gobernadores panistas, mucho menos hace equipo con otras fuerzas del panismo nacional, y es que quien repite las mismas conductas no puede tener resultados diferentes; a Ricardo Anaya no se le reconoce por trabajar con integrantes de equipos no afines a él.

Actualmente los partidos políticos están construyendo lo que será su futuro andamiaje; en Yucatán el PAN lanza la reelección de figuras políticas, en este caso el alcalde de Mérida, Renán Barrera, y el de Progreso, Julián Zacarías, a quienes en el medio blanquiazul ya los observan como futuros candidatos al gobierno del estado.

La elección de 2021 será definitoria para los alcaldes de Mérida y Progreso, en primer lugar, tendrán que demostrar que pueden superar o alcanzar el apoyo que tuvieron en la elección de 2018, cuando Renán Barrera obtuvo 211,030 y Julián Zacarías 12,934. Para el primero sería su tercer mandato como alcalde de la ciudad capital, para el segundo sería su primera reelección.

Los dos tendrán que demostrar que ya aprendieron a trabajar en equipo, ser inclusivos y respetar las alianzas. Renán Barrera tendrá que trabajar con los candidatos del PAN a diputados federales Rommel Pacheco por el tres y Cecilia Patrón por el cuarto, así como con los candidatos a diputados locales, uno Jesús Pérez, dos Abril Ferreiro, tres Karen Achach, cuarto Víctor Lozano y séptimo Dafne López. El equipo Progreso que es comandado por Julián Zacarías tendrá que demostrar inclusión, generosidad, madurez política y trabajar en equipo con la candidata al segundo distrito María del Carmen Ordaz e impulsar a Erick Rihani en la diputación local.

Hoy los grupos políticos tienen que redoblar sus esfuerzos, ya que, según los datos que arrojó el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, en Yucatán ya hay dos millones 320 mil 898 ciudadanos, cifra que creció el 1.8 por ciento (Novedades Yucatán, 26 de enero 2020).

En el Ayuntamiento de Mérida ya se comenta que el secretario de la Comuna, Alejandro Ruz, es quien será el alcalde interino y entrarán como regidores Gloria Alonzo, Leticia Torres y el empresario Alí Charruf.

Los de la 4T, que tanto han denostado a los militantes del PRI y el PAN, será interesante observar a cuántos expriistas postularán como candidatos y también qué panistas se les pueden unir.