En una contienda electoral convergen plataformas ideológicas, movimientos sociales, números, estadísticas, activismo y recientemente la herramienta de las redes sociales como medio que acerca o aleja a los candidatos de los ciudadanos. Los números y las estadísticas son importantes, cuántas veces un [email protected] popular no accede al poder y para sorpresa el o la que no se esperaba sí llega; no menos importartes son las alianzas políticas.

En los pasillos del PAN en Yucatán están seguros de que con Renán Barrera retendrán la alcaldia de Mérida –hasta hoy no se sabe qué pueda pasar en un plazo mediano-, pero sí hay preocupación porque no se espera que los ciudadanos acudan masivamente a emitir su voto, en primer lugar porque el ejercicio del poder desgasta a cualquier actor político; es más se espera que [email protected] [email protected] a diputados federales y locales tengan más votos que el candidato a la alcaldía.

El candidato por el tercer distrito Rommel Pacheco goza de un buen nivel de aceptación, ya que su carrera como deportista le dio muchos triunfos al país, y no se descarta su buen manejo de las redes sociales; su problema son los excesos y querer convertir esta campaña en un reality show que la frivolice en medio de una crisis de salud. Debe tener pendiente que enfrente tiene un político de carrera como es Pablo Gamboa, que gestionó cuantiosos recursos para transformar el sur poniente de la ciudad de Mérida, aunque con su diputación plurominal manda un mensaje de que su candidatura es vulnerable.

Renán Barrera promueve la inclusión de la exdirectora del Registro Civil y excelente abogada Celia Rivas; por Fuerza Social entrará la diputada Milagros Herrero, la síndico Diana Canto repite; están también Rafael Rodríguez y Alvaro Cetina. Todos tienen capacidad, pero les falta cercanía con los ciudadanos, a excepción de Milagros Herrero. No hay que dejar de observar la planilla que propondrá el PRI que puede ayudarlo a ser una opción atractiva, así como tampoco descartar los debates que en tiempos de pandemia serán una buena opción para contrastar proyectos.

En Motul, algunos números arrojan que existe un empate técnico entre la candidata del PAN, Aremy Mendoza, y el ex alcalde y candidato del Verde Juan Centeno que sigue gozando de bastante popularidad. Nadie ha podido decirle a Aremy Mendoza que su posible triunfo está en los acuedos que construya en lo interno con Lucio Estrella, candidato a diputado suplente de Erick Rihani, y con Isaías Sosa, así como en lo externo con figuras políticas de otros partidos. Se espera que Aremy Mendoza genere menos conflictos y que relice más acuerdos políticos; tampoco se descarta la participación del actual alcalde Roger Aguilar, quien sigue teniendo una votación dura.