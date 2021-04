Han dado inicio las campañas políticas en Yucatán, empezado con la de los legisladores federales, y pocos días después la de los candidatos a presidentes municipales y legisladores locales, lo que más ha llamado la atención a los ciudadanos es como algunos [email protected] en menos de un año, pasaron de un Instituto Político a otro, algunos les abrieron la puerta y arribaron de manera pacífica, [email protected] llegaron desconociendo a los militantes, a las estructuras, a los grupos políticos y es por ellos que se armó y se seguirá generando el escándalo.

El escándalo que se generó en Morena fue por la imposición de la candidatura a la Presidencia Municipal en Mérida de la ex priísta y neo morenista Senadora Verónica Camino, la de la Sra. Jessica Saiden en Progreso solo por mencionar a los más representativos. ¿por qué se cuestiona el arribo de los ex tricolores a Morena? Porque en más de dos años que lleva de presidente de la República Andrés Manuel López Obrador siempre descalifica a las administraciones emanadas del PRI y PAN llamándolos PRIAN.

Actualmente los militantes de izquierda no se atreven a señalar al verdadero autor de las imposiciones que vive Morena en las candidaturas y es Andrés Manuel López Obrador, y es que días antes de la designación de la Senadora Verónica Camino como candidata a la alcaldía de Mérida, en sus redes mostró una foto en los patios de palacio nacional en donde fue recibida por el mismo Presidente; es por ello que causan algo de ternura los que expresan como el candidato de Fuerza por México Ismael Peraza “a AMLO lo están engañando, los enemigos de la 4T se han infiltrado en el movimiento”, no quieren, o no se atreven a reconocer que Andrés Manuel fue quien engañó a los militantes de izquierda que por años esperaron a llegar al poder y los desplazó por reconocidas figuras del PRI.

Algunos partidos parecen dar la señales de favorecer a sus más cercanos o los de la cúpula del poder, Movimiento Naranja postula para Mérida a Víctor Cervera, si pierde esta propuesta quien entra es ex fiscal Héctor Cabrera Rivero, de fracasar la candidata de Morena se integraría al cabildo el ex diputado federal del PAN Orlando Pérez Moguel, no sabemos que pueda pasar mañana pero hoy la propuesta del PRI que se incorporaría a la administración municipal es María Fernanda Viva Sierra.