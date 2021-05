En lenguaje popular cuando un artículo o producto es de dudosa calidad se le denomina que es “chino”, es decir, es barato, accesible y en poco tiempo de se “echara a perder”.

El pasado viernes siete de mayo el enlace del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, Eder Guevara, llegó al Estado para dar la noticia de que su candidata a la Alcaldía de Mérida la Srita. Verónica Camino estaba en segundo lugar en las preferencias de los votantes, a la vez se presentaba un empate técnico con el abanderado que va en primer lugar, en esta ocasión el dirigente expresó varias verdades a medias.

En los círculos de Morena se comenta que días antes de la conferencia de prensa el Secretario General del Infonavit, Rogerio Castro, tenía en sus manos una encuesta, los resultados de dicha medición arrojaban los siguientes datos: en primer lugar estaba el candidato del PAN el Alcalde con licencia Renán Barrera, en un distante segundo lugar se ubica la postulante de Morena Verónica Camino y en el tercer lugar el abanderado del PRIPRD Jorge Carlos Ramírez, lo que no dicen es que la distancia entre el primero y la segunda es de dos digitos, y sin que exista el dichoso empate técnico, esa encuesta coloca al candidato Jorge Carlos Ramírez muy cercano con la que va en segundo.

Pero esta encuesta que han observado varios líderes y candidatos de Morena, reveló que su abanderada a la Alcaldía de Mérida Verónica Camino tiene un 34.5% de negativos, es decir, ni los más de 20% de los ciudadanos a los que le llaman indecisos que no saben por quien votar, no tienen a la abanderada de Morena como su primera opción.

En los grupos de Morena señalan que esta encuesta se la mostró Rogerio Castro al candidato de Morena al tercer distrito federal, Oscar Brito, quien actualmente es aliado de Verónica Camino y le explicó las mediciones que la tienen en un lejano segundo lugar.

Lo que no dijo el enviado nacional de Morena en su conferencia de prensa es que “la encuesta china” que posicionaba en segundo lugar a su abanderada y con empate técnico a la Srita. Verónica Camino, es inexistente.

Pero el dirigente nacional de Morena Eder Guevara fiel a la costumbre de realizar cortinas de humo igual como ¿ya saben quien? también expresó verdades a medias, afirmó que existen buenas relaciones con el líder estatal de Morena Mario Mex -quien no asistió a la conferencia de prensa- y ya trascendió que su dirigente nacional Mario Delgado quiere sustituirlo lo más pronto posible, esta oferta se la propusieron a la que fue pre candidata de Hunucmá Marlene Martín, tampoco asistió a dicho anuncio la aspirante al cuarto distrito federal Giovanna Canto, quien no concuerda con que la abanderada sea la ex priista Camino.

Se sabe que al día siguiente de las elecciones federales los militantes históricos de Morena realizarán movilizaciones y manifestaciones en contra del senador Ovidio Peralta a quien señalan como uno de los responsables de abrirle la puerta de Morena al grupo político del ex gobernador Rolando Zapata y del ex candidato a la alcaldía de Mérida Víctor Caballero.