Todo indica que seguirán los enfrentamientos entre las bandas criminales a lo largo y ancho del país, sobre todo, en aquellos estados en donde habrá una alternancia entre partidos. Lo que trae como consecuencia que ciudadanos de otros estados como Tabasco, Veracruz –donde gobierna Morena- y Guerrero migren a Yucatán.

Si los [email protected] electos o sus respectivos equipos políticos pactaron o recibieron “ayuda” de algún grupo criminal, en especial del Cártel de Sinaloa, los enfrentamientos por ocupar una plaza y desplazar a un grupo antagónico generarán violencia extrema.

Al celebrar los tres años de que fue electo el presidente Andrés Manuel López Obrador y emitir su mensaje a la nación exclamó que: “hay gobernabilidad en el país, pese a los problemas heredados de sexenios pasados, pues se han reducido los homicidios al 2%”. Solamente el domingo 4 de julio del 2021 se registraron en México 115 homicidios, fue el segundo día más violento de su gestión, ya que el primero fue el 1 de diciembre de 2019, cuando se registraron 127 asesinatos, pero la cifra de 115 homicidios es la segunda vez que se repite, ya que la primera fue el 7 de junio de 2020.

En la narrativa presidencial de ese México imaginario e irreal, ese que nos quieren hacer creer en el que no pasa nada trágico y sí sucede algo, los culpables son los de las administraciones pasadas, está motivando que los ciudadanos comparen el discurso con la realidad cotidiana, en donde los asesinatos violentos, extorsiones, secuestros, amenazas, cobros de derecho de piso, siguen extendiéndose, no vayamos lejos Cancún y Tulúm. Si a esto le agregamos que el grupo criminal el Cártel Jalisco Nueva Generación (C.J.N.G.) en el municipio de Aguilillas en el Estado de Michoacán, sin pudor alguno y en una muestra de medición de fuerzas con el Estado Méxicano, sacó a relucir las grandes armas militares como son las metralletas y camiones blindados que usan para combatir, sus sicarios utilizan el uniforme verde olivo que caracteriza a las fuerzas armadas de nuestro país, llegando esta vez al grado que llama la atención de no esconder sus rostros e incluso dejarse fotografiar, de la misma manera, se ha documentado que utilizan los drones para poder reconocer el terreno y vigilar a las fuerzas armadas.

En lo inmediato el número de ciudadanos que pueden ser secuestrados, extorsionados, que les robarán su vehículos, los asaltos a instituciones bancaraias, cobro de derecho de piso, extorción a los municipios o territorios colonizados, la trata de blancas aumentará, ya que para sostener una guerra entre los diferentes cárteles, lo primero que necesitan son armamentos y reclutar a sicarios que cuestan millones de dólares.

El negocio ilícito del narcotráfico deja millones de dólares de gananacia, solo la mariguana representa uno de los principales negocios para los cárteles, y de acuerdo con diversos especialistas, las ganancias que genera son superiores a los 2 mil millones de dolares anuales, casi la mitad del lucro que obtienen estas organizaciones criminales (Alto Nivel 25-01-2016), es por ello, que mientras se venda en el mercado negro más ganancias representa para el crimen. A todo esto, el Presidente advirtió que si la despenalización de la mariguana perjudica “habrá marcha atrás”.