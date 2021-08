El pulpo maya: monitor del cambio climático

El llamado pulpo rojo, Octopus maya, es una especie que se distribuye exclusivamente en la Península, donde su captura se ha convertido en una de las actividades primarias más importante de las costas en los estados que la componen: Yucatán y Campeche. La pesca de Octopus maya, junto con lo que se captura de pulpo patón 0. Vulgaris, genera cerca de 15 mil empleos directos y una derrama económica anual de 360 millones de pesos en toda la región (1).

El domingo pasado 1 de agosto arrancó la pulpeada y más de 32 mil pescadores de Campeche y Yucatán incursionan en esta actividad. Pero ¿qué pasa con el cambio climático en nuestros océanos? Los mares son cada vez más cálidos, esta modificación había sido aproximadamente tan solo 0.5ºC hasta el 2010, este calentamiento se ha producido en la superficie hasta una profundidad de alrededor de 700 m donde habita la mayoría de la fauna y flora marina.

Los estudios en Ecofisiología, que es la parte de la ecología que estudia los procesos fisiológicos de los seres vivos bajo la influencia de factores ambientales, muestran que los pulpos a diferencia de los mamíferos son organismos ectotermos, es decir, su temperatura corporal depende de su entorno, si esta se incrementa, la de los pulpos igual, los seres humanos podemos regular nuestra temperatura aun si la del exterior es diferente, si tenemos calor sudamos, los pulpos no tienen esa capacidad, entonces qué es lo que pasa si aumenta la temperatura, una de sus estrategias de supervivencia es la migración para buscar zonas en donde la temperatura sea mejor y también puede tener selección de actividad apropiada como la alimentación, reproducción, caza y la plasticidad genotípica, según explicó el MC. Sadot Ramos Rodríguez, de la UNAM en Sisal.

¿Qué es lo que pasa en la península de Yucatán? En invierno el Golfo de México tiene una temperatura de 24º y 25 º en toda su zona, en verano básicamente es la misma solo en la costa de Yucatán, no en la de Campeche, ¿por qué?, debido a que en la Península existe una surgencia estacional que es el levantamiento de aguas profundas que son frías, durante el verano no hay vientos del norte por lo tanto la zona de Campeche no se ve favorecida por la surgencia y la temperatura se incrementa a unos 29º ó 30º lo que es una temperatura que genera estrés térmico a los organismos.

A temperaturas muy bajas y altas los pulpos no van a tener un buen desempeño en sus actividades diarias como comer, cazar y reproducirse. A temperaturas medias puede comer por algún tiempo y en la temperatura óptima, puede realizar todas sus actividades fisiológicas. La temperatura preferida del pulpo rojo es 22º a 24º, el rango optimo de O. maya es de 22º a 26º, fuera de este rango los embriones no nacen o lo hacen con deformidades, y las hembras no ponen huevos, la temperatura critica máxima es de 36º y la temperatura mínima es de 16º, a temperaturas de 30º el consumo de oxígeno se incrementa y estos organismos presentan aceleración, los machos que tengan estrés térmico están menos representados en las nuevas generaciones.

Nota: (1). Juárez Valdez, Oscar Eduardo y Rosas, Carlos; Arena, Leticia (2010). “La historia del pulpo maya leída en su ADN”, Ciencias 97, enero-marzo, pág. 42-44.