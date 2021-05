El peligro de acumular poder

Muchos se sorprendieron cuando hace unos días el prestigioso catedrático, editorialista, escritor y abogado saltillense Armando Fuentes Aguirre, también conocido por su sobrenombre de Catón, anunció que, desde ese día hasta las elecciones del 6 de junio, incluiría en sus artículos cotidianos la recomendación de que todos se abstengan de votar por el partido del tabasqueño presidente Andrés López. Cualquier otro que hubiera sido el autor de ese consejo, poca repercusión tendría, pero si quien la hace es nada menos que el autor de la columna “De política y cosas peores”, que se publica en cientos de periódicos diarios y sitios de internet, la cosa cambia drásticamente.

Fuentes Aguirre tiene fama de hombre íntegro, y no escribe y habla a escondidas, sino de frente y con sencillez. En este caso explicó que no se debe emitir un voto a favor de una persona que todos los días evidencia su interés por aferrarse al poder, corriendo el riesgo de transformarse en una especie de dictador que tenga mando sobre los tres Poderes de la Nación: el Ejecutivo, al que llegó con todos los honores en cuanto a número de votos y luego de 18 años de campaña; y el Legislativo, mediante el dominio que tiene sobre el partido Morena, que él fundó. Aunque parecieran claros, no vamos a abordar aquí los peligros que afrontaría nuestro país si se concretaran esos presuntos afanes de alcanzar el poder absoluto.

Planteada la advertencia de Fuentes Aguirre, hagamos un primer comentario acerca de los conceptos que vertió el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo en una entrevista que le concedió a la periodista en la casa de él en la Ciudad de México.

Entre otros interesantes conceptos, Porfirio lamenta que López Obrador parezca empeñado en acumular cada vez más poder, y como parte de esos afanes esté concentrando en sí mismo diversas facultades que corresponderían no al Ejecutivo que él encabeza, sino también a los poderes Legislativo y Judicial. “A él le gusta polemizar. Si (ante los recientes conflictos) polemiza, será evidente que quiere prolongar su mandato”.

En su charla con la señora Micha, Muñoz Ledo reconoció que durante muchos años apoyó la lucha del tabasqueño por llegar a la presidencia, e incluso mostró fotos donde aparece con él en momentos simbólicos o históricos. Sin embargo, enseguida afirmó que hace muchos años que no platica con él, y sugiere que el tabasqueño ha cambiado mucho, como cuando advierte que la situación actual de México y su presidente “puede terminar en una verdadera república bananera, que pasemos de una transición democrática a una regresión autoritaria, de que pueda llegarse al límite del golpe de Estado silencioso”.

Ya abordaríamos otros puntos sobresalientes de esa entrevista, cuya primera parte puede usted ver y escuchar completa en el sitio https://www. facebook.com/watch/?v=140014881442916.