Una vez más quienes exigen tolerancia son los primeros en evidenciar su intolerancia. Y nos referimos al cuasi linchamiento público que sufrió la diputada local de Morena en Veracruz Ana Míriam Ferráez Centeno, quien propuso implantar una especie de toque de queda para que las mujeres de todo ese estado, y creemos que en especial las de la capital jarocha, no salgan a las calles después de las 10 de la noche, a fin de evitar que sean víctimas de la violencia que, cabe recordar, sufre en especial esa entidad, una de las que tristemente más destaca por el número de muertos que se registra cada día y por la cantidad de tumbas clandestinas que en ella han aparecido.

El linchamiento mediático fue encabezado por medios chilangos, donde sobre todo las conductoras de noticias se ensañaron contra la legisladora Ferráez Centeno, de quien prácticamente pidieron la cabeza por atreverse a sugerir una medida que para ellas coartaría los derechos humanos y las libertades de las veracruzanas.

Es evidente que la diputada no quería coartar nada, sino que habló con la prudencia, solidaridad y empatía que exige el problema de la violencia contra las mujeres, y su propuesta no tenía más intención que la de ayudar a frenar las agresiones contra ellas. La violencia, usted lo sabe, no afecta solamente a las mujeres –la mayoría de las víctimas son hombres, porque ellos son los que más se ven obligados a salir a la calle de manera cotidiana–, y no solamente no ha disminuido en el incipiente sexenio del presidente Andrés López, sino que ha aumentado.

Ese aumento de la violencia requiere más medidas para evitar la pérdida de vidas, pero la estulticia, soberbia y necedad de algunos comunicadores parecen nublarles el entendimiento. Cualquiera que sea el número y magnitud de las acciones que apliquen los tres niveles de gobierno para proteger a las mujeres, no se puede acabar el problema de los feminicidios de manera mágica e inmediata, así que todos debemos contribuir a que ese vergonzoso fenómeno se erradique ya.

En una reacción que la enaltece, la diputada Ferráez Centeno ofreció disculpas por la propuesta que hizo y que le satanizaron medios de comunicación capitalinos que, en cambio, no se cansan de ensalzar cualquier idea o medida que favorezca el criminal aborto, la liberalidad sexual hasta los excesos y los ataques contra la figura del matrimonio tradicional.

Esas posturas, aunque a sectores de la sociedad que consideramos amplios no les gusten, tienen que respetarse en el marco de la libertad de expresión vigente en nuestro país, pero igual respeto debemos exigir a las opiniones de quienes piensan diferente. Y aunque a muchos “liberales” no les guste, siempre hay que tener la responsabilidad y el valor necesarios para opinar y actuar a tiempo frente a problemas sociales graves como los feminicidios.