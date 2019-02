Ética y moral Vs. cinismo y corrupción

La Coparmex realizó el reciente miércoles 13 una mesa técnica de seguimiento al proyecto denominado “Once compromisos contra la corrupción”, que el sindicato patronal impulsa desde el año pasado.

Como muchos mexicanos, los integrantes de esa agrupación cúpula del sector privado están convencidos de que sin eliminar la corrupción o reducirla al mínimo no habrá jamás avance y desarrollo sólidos para México.

El presidente Andrés López es también un convencido de que luchar contra la corrupción es obligación de su gobierno, y prácticamente todos los días convoca al pueblo a recuperar los valores éticos y morales que se han perdido en las últimas décadas. (Sus mensajes sobre el tema generan sarcasmos y daños colaterales que analizaremos en próxima columna).

El cinismo ha permeado a todas las capas sociales, y ya parece natural y casi obligatorio que los ciudadanos aprendan no solo a vivir con la corrupción, sino también a sacarle el mayor provecho posible, siguiendo el mal ejemplo de funcionarios y políticos de todos los niveles.

Hay quienes quisieran convencernos de que en la política mexicana no caben la ética ni la moral, y que ser corruptos es estar al día, unirse a las corrientes de cínicos y deshonestos que disfrutan el espectáculo de corrupción que a diario se ofrece en los tres niveles de gobierno.

Nuestra obligación debe ser resistirnos con todas nuestras fuerzas para no caer en esa espiral de retroceso social.

Las burlas contra todo aquel que hable de ética y moral, el cinismo con que toleramos (y algunos hasta admiran secretamente) a los corruptos en México han ocasionado que la corrupción sea ya parte de la forma de ser de millones de mexicanos, que no solo la practican y le sacan provecho, sino que incluso la elogian, mientras se burlan de los códigos éticos y morales.

El tema puede generar un debate largo y complicado, pero nos parece que una cosa es innegable: mientras no implantemos con el apoyo de todos los habitantes del país la ética y la moral, y dejemos que la política –que debería ser noble actividad de gestión y servicio– continúe siendo instrumento de enriquecimiento personal, México figurará como el país del desarrollo siempre pendiente, y negativo ejemplo en las listas de naciones más corrompidas del orbe.

No, amable lector, no. La ética no es cómo debe ir uno vestido a una fiesta, ni la moral es un árbol o arbusto que da moras.

Ética y moral tendrían que formar parte, de manera inexcusable, de la base en que se fundan los servicios y las gestiones inherentes a la política, entendida ésta en su definición original de la más noble acción para contribuir al progreso y desarrollo de una nación.

¿Cómo lo ve? ¿Debemos sanear la política o unirnos a la corriente de podredumbre, egoísmo y maldad que en gran parte domina actualmente esa actividad?