Quiu: ciencia y cultura para todos

En 2014 las hermanas Xóchitl y Citlali Ávila crearon la revista de divulgación científica y cultural “Quiu”, una iniciativa editorial que se dio a conocer a través de una plataforma digital al mismo tiempo que en una versión impresa. Tiempo después sería tomada la decisión de difundirla solo por internet. Han pasado cinco años de este emprendimiento periodístico y las estrategias de divulgación de “Quiu” fueron transformándose, así como moviéndose hacia otros escenarios.

Desde sus inicios las fundadoras tuvieron la visión de que la revista buscara empoderar a la ciudadanía en el conocimiento de la ciencia, las prácticas culturales en torno a ella y la alfabetización mediática. La redacción y edición de notas informativas sobre eventos relacionados con ciencia y cultura, la selección y edición de los artículos escritos por especialistas en lenguaje sencillo y las entrevistas a científicos acerca de cómo se inclinaron a la ciencia son el trabajo que llevan a cabo día a día.

No obstante, ese ímpetu no habría de quedarse únicamente en las pantallas y las hermanas Ávila llevarían “Quiu” a la siguiente etapa. Actualmente sus acciones no están centradas solo en hacer periodismo científico, también organizan la “Fundación Quiu, A. C.”, cuyas iniciativas han sido materializadas en la creación de una aplicación móvil y la realización de eventos, como el ciclo de conferencias “Quiu time: ¡Quiero ser científico!”, en la Universidad Modelo en 2018, donde jóvenes científicos de Massachusetts Institute of Technology y Harvard University hablaron del descubrimiento de su vocación científica. De igual forma, organizaron una charlas en la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria Uady, en la que contaron con la participación de científicos de larga trayectoria, quienes charlaron del porqué dedicaron su vida a la ciencia.

Fue el descubrimiento de sus vocaciones en la ciencia y la comunicación lo que llevó a Xóchitl y Citlali a llenar un nicho que estaba casi vacío en Yucatán. Por eso no resulta extraño que el público al que dirigen sus esfuerzos sean las generaciones millennial y centennial, pues la emoción de Citlali cada vez que regresaba de “Raíces Científicas”, proyecto de divulgación del SIEES Yucatán con estudiantes de secundaria, motivó a Xóchitl a especializarse en comunicación de la ciencia. Ahora ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación; ha tomado un diplomado en comunicación y divulgación científica y tecnológica y estudia una maestría en Innovación y Emprendimiento en la Universidad Anáhuac Mayab.

Lo experimentado en “Raíces científicas” inspiró también a la propia Citlali a trabajar por una mayor democratización e información de la ciencia. Hoy es una joven científica que ha realizado una estancia de investigación en Harvard University y estudia la licenciatura en Matemáticas Aplicadas en el ITAM. “Mi acercamiento empieza del otro lado, como participante de eventos de divulgación. En su momento yo no sabía qué era la divulgación científica y tampoco conocía que era toda una estructura. Después de estas vivencias a edad temprana, supe que quería retribuir lo aprendido a la siguiente generación”, dice convencida.