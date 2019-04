Sembrar las piedras

Por: Guillermo Fadanelli

¿Y usted a quién admira? Confiéselo y su estatura se hará evidente. No habrá manera de recular. ¿A un futbolista, a un famoso de la televisión, a los millonarios, a un narcotraficante? Existen un cúmulo de personas extraordinarias -incluso a nuestro alrededor o por más modesto que sea nuestro cautiverio o vecindario- carentes de fama y puntualmente anónimas que, sin embargo, poseen cualidades que hemos dejado pasar inadvertidas, ya que nos deslumbra el ruido de los medios, las luces de los escenarios impuestos, los famosos, la joven baladí cuya bemba ha aparecido en alguna página virtual, el joven apuesto que comienza a entonar insultos y melodías y cuyos ojos de batracio nos son repetidos como un virus malsano.

Esclavos de las denominadas tendencias nos llevan a carretadas dentro de un vagón blindado para marchar hacia una dirección no planeada por nuestros medios intelectuales o desde un pensamiento propio. El solo hecho de imaginar el desperdicio que hacemos de los talentos de real gravedad, de quienes podrían comenzar una conversación o polémica intrigante, fecunda, con cualquiera de nosotros, me hace despotricar y eso que la rabia ya no me domina, puesto que ésta se ha diluido en la vida cotidiana y en la observación de las manías propias y ajenas. A los perros ya no nos toca ladrar.

El 1 de abril murió Rafael Sánchez Ferlosio (1927-2019), el escritor, lingüista y filósofo español nacido en Roma y a cuyas lecturas llegué por consejo de Leonardo Da Jandra. Yo preferí sus ensayos a sus relatos y novelas, entre las cuales destacaron con justicia Industrias y andanzas de Alfanhuí (1951) y El Jarama, novela ésta realista, mas nunca tremendista como ha sido normal en varios periodos de la literatura ibérica (en El escudo de Jotán se hallan reunidos sus cuentos). Yo leía puntualmente sus artículos periodísticos y sus ensayos con el fin de entablar conversación pese a su estilo concentrado, denso, a veces críptico y eminentemente sabio.

Lo admiraba porque se sentaba a mi mesa, aunque nunca lo conocí personalmente. La obra es la obra más su circunstancia, y dentro de esta circunstancia está el escritor, que es la mancha que da vida, la locura que propicia la cordura, la piedra que hace camino porque se mueve en cuanto la empujas.

Sánchez Ferlosio obtuvo premios importantes; el Cervantes entre ellos. Pero los premios son accidentes y quien se ufane de algo así es que aún no ha terminado de nacer. Lo que deseo resaltar, finalmente, es que arrojamos a la atarjea tantas voces y perspectivas sobre el mundo experimentado -que no provienen de lo obvio- que no nos queda más que tomar el futuro como un naufragio anunciado. Es probable que me esté dando por la quejumbre, pero si es así lo tengo bien merecido, puesto que las esperanzas son lo primero que hay que llevar al cadalso. Y ya sobre el erial o terreno baldío intentaremos sembrar las piedras. ¿O hay otra manera?