Los primeros 15 años de 'Cinematógrafo 04'

El cine, tal como lo conocemos, ha transitado por una serie de momentos, ha evolucionado y se fue vinculando con otras ramas de la cultura y en general de la vida cotidiana.

Así ha sucedido con “Cinematógrafo 04”, que comenzó hace 15 años, en un pequeño semanario del Estado de México, ahí emprendió su camino, viajando al centro del país y luego al sur, por suerte, permaneciendo casi en todos los lugares donde alguna vez se presentó.

El periodismo ha marcado mi vida en sus diferentes modalidades: la radio, la televisión, internet y desde siempre la prensa escrita han sido lugares donde se consolidó mi columna, resultado de la pasión transmutada en letras, palabras y oraciones.

Hace 15 años, inició un sueño que se materializó y creció con paciencia, de a poco ha madurado, para poder reproducirse. Hoy en día se rodea de algunos trabajos en radio, de publicaciones de libros, participaciones en televisión, capacitaciones y docencia y que proyecta una herencia encaminada a la consolidación en medios electrónicos.

Desde que comenzó este sueño hecho columna, he pensado que “hacer lo que a uno más le place es la mayor bendición que nos puede otorgar el destino” y hoy lo reitero, lleno de agradecimiento a los medios donde se publica, a los lectores que me favorecen con su atención, a los editores actuales y a los que ya no están.

Como siempre lo digo: el periodismo ha contribuido en mi vida con grandes amigos, me ha llevado a lugares inesperados, me ha dado enormes satisfacciones y me ha puesto en situaciones sorprendentes; en suma, me ha hecho vivir y he vivido en él a través del cine.

Orgulloso del alcance que hasta este momento ha tenido el proyecto “Cinematógrafo 04”, la gratitud es extensiva para mi amigo Ernesto Medina, con quien se trabajó el proyecto de origen y se llevó a momentos importantes.

Seguiré imponiendo mi sello en el trabajo, seguiré disfrutando cada momento en el cine y también frente a la computadora, seguiré gozando las charlas de café, los debates de cine y las tardes en casa con mi esposita viendo películas en Netflix, todo, todo, todo, con el mismo empeño y pasión.

Solo le recuerdo que la imaginación se disfruta más en la oscuridad del cine, así que no deje de asistir a su sala favorita.