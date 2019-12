Reconocimiento que se valora

Algunos premios han sido alcanzados por el trabajo de 15 años realizado con esfuerzo y cariño en mi columna Cinematógrafo 04, así como 7 años anteriores experimentando en fuentes periodísticas ajenas a la cultura. Se dice fácil y en verdad, cuando se disfruta, así es: muy fácil, muy divertido y muy intenso.

Algunos de mis textos han conseguido trascender fronteras, sin embargo, en México, jamás habían sido reconocidos, hasta hoy, lo cual me llena de orgullo y felicidad; me encuentro enormemente agradecido con Comunicadores por la Unidad A.C. y la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Gobernación y Población, por la distinción que me otorgaron.

Escribir una columna cultural, enfocada a la información cinematográfica, en un país donde la cultura es siempre relegada, ha resultado una labor titánica, aunque a todas luces reconfortante y constructiva, situación que ha tomado en cuenta la Comisión Dictaminadora del Reconocimiento a la Trayectoria Profesional en Comunicación 2019 para otorgarme tal gentileza.

El cine, como una de las manifestaciones masivas de la cultura popular, puede y debe ser un eje rector de la transformación social, y eso es precisamente lo que su servidor busca transmitir en cada una de sus columnas, que esta semana resultaron galardonadas.

En el fastuoso evento se reconoció el trabajo de 80 periodistas de todo el país y algunos cuantos del extranjero, que plasman en palabras, imágenes y textos su percepción del acontecer político, cultural, económico y deportivo del país, en sus variados y respetables medios de comunicación.

Sirva este espacio periodístico para homenajear a quienes recibieron el reconocimiento la noche del martes 10 de diciembre, en el auditorio “Aurora Jiménez de Palacios” del Congreso de la Unión, y también para los más de 130 periodistas asesinados, a quienes el presidente de la Asociación de Comunicadores por la Unidad A.C, Jaime Arizmendi, citó para solicitar a los legisladores su apoyo en la investigación de sus casos, para que no queden impunes.

En tanto, me despido de usted invitándolo a seguir contando con el favor de su lectura cada semana. El próximo Cinematógrafo 04 hablará de los estrenos mexicanos que vienen en 2020.

