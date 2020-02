El cine ha sido, en la historia, uno de los vehículos más adecuados para hablar de la mafia. Desde que el cinematógrafo nació en 1896, los malandros y sus acciones antisociales han sido retratadas por cineastas de diversa índole y nacionalidad, que permitieron al séptimo arte construir relatos tan fascinantes como “The Musketeers of Pig Alley” (1912), del gran maestro David W. Griffith; en México, “El automóvil gris” (1919), de Enrique Rosas; hasta la emblemática trilogía de “El Padrino”, dirigida por Francis Ford Coppola, legado que esta ocasión nos deja otra cinta al respecto, “Los Caballeros” (The Gentleman, EU, 2020).

El filme narra el momento en que un gran capo que comercializa mariguana decide vender su consorcio y salir del negocio (o cambiar de giro). Las complicaciones que se van manifestando una tras otra permiten al maloso percatarse del complejo entramado que creó y al cual se encuentra encadenado y sin escapatoria.

La cinta, dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por Charlie Hunnam, Hugh Grant, Matthew McConaughey y Colin Farrell, muestra dos grandes características que prevalecen, por un lado, se trata de un filme sumamente dinámico, entendido esto como ritmo fluido que por momentos se vuelve apurado, aunque es cierto que se toma el tiempo para contarnos muchos detalles que nos permiten entender el argumento.

Otra característica de este largometraje, no tan bueno, por cierto, es que, en muchos momentos de sus 113 minutos, nos anticipa lo que va a suceder; en otros términos, es un filme que en fragmentos es predecible, así que me lleva a caer en un comentario lugarcomunero que dice: fue muy larga, habría podido contar lo mismo en menos tiempo. En suma, es un filme que puede rescatarse como palomero y como tal se puede recomendar; sin embargo, no pasará a la historia como una obra del séptimo arte.

Los gustos cinéfilos mexicanos. Cifras del reporte de taquilla del 7 al 9 de febrero de 2020, que elabora periódicamente la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), nos dejan la inverosímil noticia de que la cinta “Sandy la Regia” se encuentra en el quinto lugar de ingresos con 8.8 millones de pesos y de espectadores con 144 mil asistentes, tan solo esta semana, acumulando ya 1.7 millones de personas que la han visto, mientras que la cinta que ha revolucionado la percepción generalizada del cine oriental entre los mexicanos, “Parásitos”, ganadora absoluta de los premios Oscar este año, está muy por debajo en el número 10 de la lista, con 4.1 millones de pesos y llevando a las salas apenas a 57 mil personas.

¡Qué cosas!

