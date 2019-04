Memeloleo: memes en la literatura

Por: Herles Velasco

La palabra meme hace referencia a una imagen con textos brevísimos, generalmente en tono irónico, que inundan las redes sociales. Fue el británico Richard Dawkings el primero en utilizar la palabra en su libro El gen egoísta; se trata de una derivación del griego “mimema”, que significa “algo imitado”, y hace referencia a una forma de propagación cultural en donde las personas pueden transmitir memorias sociales y culturales entre sí.

Aprovechando la facilidad de difusión que los memes tienen en la actualidad, la agencia de publicidad Saatch & Saatchi, fundada en Londres, presentó una interesante campaña para poner de moda la lectura a partir de la elaboración de esta curiosa herramienta.

A Saatch & Saatchi se le encomendó el lanzamiento del nuevo libro de la escritora española Sonia Martínez Martínez, En los ojos del rey, y sus creativos se basaron en la premisa de que cada vez se leen menos libros y se pasa más tiempo navegando en las redes sociales, en donde los memes son los personajes en una guerra darwiniana de selección natural, en donde los más débiles pueden llegar a extinguirse en horas si no son popularizados por los usuarios.

De modo que aprovechando la reciente celebración del Día del Libro, la agencia publicitaria y la autora han decidido presentar Memeloleo, esta nueva campaña en la que reflexionan sobre cómo se consumen contenidos, traduciendo el documento completo a formato de memes. Así, cuanto más tiempo estén los usuarios en Instagram, más acercamiento y oportunidad tendrán de leer el libro y habrá mayor probabilidad de buscar adquirirlo en su formato físico.

“Así que ya no basta con regalar rosas y libros, eso ya no sorprende a nadie si la cultura en general y la literatura en particular están en crisis”, argumenta una nota sobre Memeloleo en el blog de la escritora, que invita a acercarse a la cuenta en Instagram @Memeloleo_, en donde se publican únicamente los memes en los que los usuarios pueden leer lo que ocurre en En los ojos del rey, que además es una interesante historia en donde el protagonista es el Rey Alfonso XIII de España.

Saatch & Saatchi también lanzó recientemente un video de presentación de Memeloleo que no tiene pierde, en su canal de YouTube: bit.ly/2IQLsAJ. Tanto la agencia como la escritora han apostado por una vía novedosa que tratará de “enamorar” a los usuarios de Instagram más jóvenes y posiblemente menos interesados en la lectura, así que resultará interesante estar al pendiente del resultado de dicha campaña, pues tal vez sea una nueva alternativa de trabajo para los creativos.