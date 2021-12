Juguetes navideños y salud

Por estas fechas en que se acostumbra el intercambio de regalos entre familiares y amigos, los niños esperan con ansias su obsequio navideño. Creemos importante resaltar una situación que no por el hecho de vivirla año con año deja de ser preocupante.

Para nadie es desconocido que se propicia la voracidad de los industriales que se dedican a la fabricación de juguetes en especial los BÉLICOS, invadiendo el mercado con esta clase de artículos que perjudican muchísimo a los niños en la educación de sus buenos principios, naturalmente que en este gran negocio influye la negativa propaganda televisiva y cinematográfica.

Lamentablemente lo más patético es observar que hay padres de familia que regalan a sus hijos pistolas, bayonetas, rifles, etc., pensando erróneamente que los ayudara a identificarse con su sexo, originándose en repetidas ocasiones frustrantes conductas, pues no meditan hasta dónde pueden llegar las consecuencias, ya que desde temprana edad fomentan en el niño la agresividad.

Creemos ante todo que se les debe inculcar que sean personas útiles a la sociedad, que no se conviertan en seres desadaptados, pues es precisamente en la etapa de la infancia cuando ineludiblemente se cultivan las bases de la conducta para la vida futura. Sería mejor que se les obsequiaran juguetes educativos que les eleve su capacidad intelectual y espiritual.

Por otra parte, debemos considerar que mucho se habla de las enfermedades que provoca la gordura e inquita no sólo a los que trabajan en el ambiente artístico, igualmente a algunas personas que pierden oportunidades de empleo por no tener una “excelente imagen física”. Se origina estos problemas porque la mayoría de los mexicanos no saben alimentarse, somos muy afectos a comer tacos, tortas y antojitos que dañan al organismo, no les interesa ilustrarse respecto a los principales nutrientes. La adecuada alimentación es tan importante como la educación, y ayuda a evitar un mayor número de enfermedades específicas que se manifiestan cuando no se tiene.

Si usted tiene kilos que le sobran, la única verdad para reducirlos es disciplinarse a comer lo indispensable y si por el contrario está demasiado flaco, coma un poco más hasta lograr su peso normal, por supuesto, de acuerdo con un régimen que lo alimente. De ninguna manera se someta a tomar medicamentos no prescritos por un especialista en la materia.

Existen clínicas para adelgazar, algunas cuentan con médicos competentes y alto sentido de responsabilidad en el desempeño de sus actividades, otras, por desgracia, clandestinamente y no es novedad saber que son muchas las víctimas de los que se ostentan como profesionales.

Revistas médicas afirman que las vitaminas A, B-1, B-2, C, y D, son elementales para equilibrar el contenido nutricional en el organismo y ayudan a evitar el mayor número de padecimientos, cuando no se proporcionan en cantidad suficiente.

Ojalá que día a día, todos sean más precavidos para remediar el desorden dietético, pues recordemos: ¡mente sana en cuerpo sano!