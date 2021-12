Temas femeninos muy vigentes

Desde que existimos, hablar sobre temas femeninos significa escribir páginas enteras, pero la intención no es cansar al respetable lector. Haremos una corta semblanza para recordar a aquellas mujeres que se han distinguido por alguna acción en bien de la humanidad y de los intereses patrios. Porque tenemos presente a varias mexicanas que sacrificaron su vida como doña Leona Vicario, doña Carmen Serdán, doña Josefa Ortiz de Domínguez y otras que omitimos, no por falta de méritos, sino por cuestión de espacio.

Admiramos por su espíritu de lucha a las discriminadas en el trabajo remunerado, víctimas de patrones abusivos que no están protegidas por el régimen de seguridad social y caen en las falsas promesas de vivales que las hacen laborar más horas de lo que estipula la ley en la materia.

A las campesinas que laboran incesantemente de sol a sol para ganar un miserable peso que no les sirve ni para “chiles” o para su alimento diario, pues las ganancias de sus cosechas son para los bolsillos de los malvados intermediarios, quienes no se apiadan del hambre del pueblo, siendo desastroso que no haya autoridad que los meta en cintura, ya que se burlan hasta de Dios padre.

A las abnegadas amas de casa, que mientras el marido trabaja tienen la responsabilidad de velar por el bienestar de sus hijos y cuando no les alcanza para cubrir la renta del hogar que habitan, se ven en la penosa necesidad de capotear al casero; implorar al empleado de la compañía de luz, para que no se las corte por falta de pago; sufrir cuando los niños piden de comer y no tienen ni para tortillas que les mitigue el apetito, porque los comerciantes en este ramo las venden al precio que les da la gana.

La sociedad desvalida en que nos desenvolvemos está saturada de mujeres que no han tenido la suerte de heredar un patrimonio y el privilegio de haber asistido a la escuela, situación por la que muchas están sumergidas en la ignorancia y cuando las vemos en la vía pública con el rostro macilento cargando sobre su espalda a un niño desnutrido, es cuando pensamos que la autoridad competente tiene la obligación moral de remediar sus males.