Indignación por alza de precios en víveres primarios

Aunque no queramos hablar del trillado tema de la crisis económica que está viviendo el mexicano, no podemos evitarlo, en virtud de la indignante conducta de los voraces comerciantes. Cada año las autoridades correspondientes, repiten que no se aumentarán precios de los víveres primarios.

Quedaron atrás aquellos tiempos que con cien pesos se llenaba de mercancía la bolsa del mandado, tortilla, carne, huevo, leche, verduras y frutas, no alimenta a muchos de las clases populares que representan al grueso de la población, ni en sus sueños los come, porque les provoca insomnio diario los golpes que se les está dando.

Es ineludible que permanentemente se adopten medidas, pero no de tipo teórico, sino práctico, tendientes a evitar el alza desmedida de los artículos en general, en algunas tiendas de autoservicio descaradamente esconden la mercancía para re-etiquetarlas. A las admiradas amas de casa, ni con la “magia de Chenkai”, logran que el dinero se multiplique.

El salario mínimo no alcanza para cubrir las necesidades más elementales, porque el aumento de los precios algunas veces autorizado por la dependencia competente y otros incrementados ilegalmente por acaparadores e intermediarios está asfixiándonos.

En estas páginas hemos recalcado que la crisis no la sienten los que viven en la opulencia, pues la padecen los de la clase media, los de abajo, que son la mayoría que no han aumentado sus ingresos y se truenan los dedos para sobrevivir.

Adenda del editor: Se entiende por crisis económica la fase de un ciclo económico en la que se da un período de escasez en la producción, comercialización o consumo de productos y servicios. Se caracteriza por sus efectos negativos; siendo “recesión” el movimiento cíclico descendente, “contracción” cuando la actividad cae por debajo del nivel mínimo del ciclo anterior y “depresión” un caso extremo por su duración o efectos, que se producen por situaciones de inestabilidad cíclica.

Ahora, con los efectos de la pandemia de Covid-19 y la continuidad de los contagios, todas las naciones del mundo enfrentan retos sin precedentes, ya que la regularización de la inflación escapa de las manos de los gobernantes. Son sin duda, tiempos muy complejos, en los que se acrecientan las carencias a raíz de alto costo en los productos primarios, lo cual afecta ineludiblemente a las familias de trabajadores y a los sectores populares que viven al día.

En la actualidad, diversos analistas pronostican un largo periodo de carestía, por un lado debido a incremento en los costos de las energías como la gasolina, y por otro lado, como resultado de las inadecuadas medidas de planeacion adoptadas por algunos gobernates.