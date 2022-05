Respeto y admiración a las madres mexicanas y maestros

Este mes de mayo es muy florido, porque se celebra a las madres y los maestros, personajes que tienen la importante labor de inculcar los auténticos valores, para conducirnos por senderos rectos y lograr la plena integración familiar.

Obviamente que con estos festejos los comerciantes podrán recuperar algo de las pérdidas sufridas a consecuencia de la pandemia; pero tristemente hay otros que se desbocaron subiendo desmedidamente los precios. Se dice que, en algunas florerías, por un arreglo sencillo cobraron más de lo permitido por la autoridad competente.

Decimos que el maestro tiene una profesión difícil, no es solo la responsabilidad, sino que debe estar preparado culturalmente en mayor grado que sus semejantes, tiene que estar actualizado en la ciencia, la sociología, la literatura y el arte, etc. Su misión es superior no meramente circunstancial, ellos son quienes están esculpiendo la figura del futuro, porque emplean elementos que servirán positivamente a la sociedad.

A veces se piensa que la educación impartida ha sido ineficaz, que no han cumplido con su labor, porque el hombre, a pesar de las enseñanzas, prosigue siendo el “lobo del hombre”, tan es así, que no han sido capaces de detener las guerras, ni mejorar espiritualmente el comportamiento, ni de frenar la crueldad del ser humano y menos establecer las bases de la dignidad.

La madre es símbolo de abnegación, la han inmortalizado los poetas, pintores, escultores, etc. La maternidad se perpetúa a cada instante cuando se realiza el prodigio y la mujer ofrenda su existencia para que viva el nuevo ser. Debemos venerarla no solo el día diez de mayo, sino en todo momento, porque será la mujer madre, quien proteja a la creación de la crueldad y la rudeza.

Adenda del editor: El Día del Maestro y la Maestra, celebrado el 15 de mayo en México, es una fecha designada para honrar a todos los docentes y educadores de México. Esta celebración se la debemos al presidente Venustiano Carranza, quien en 1917 decretó que el 15 de mayo se celebrara a los maestros de nuestro país. La elección de esa fecha es gracias a que la fiesta de San Juan Bautista de La Salle coincidía con el aniversario de la toma de Querétaro, suceso que marcó la caída del Segundo Imperio Mexicano comandada por Maximiliano de Habsburgo, y se consolidó la República en México.

El Día de las Madres, en nuestro país, se festeja cada 10 de mayo desde 1922, gracias a la iniciativa del entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, y del periodista Rafael Alducín, fundador del diario “Excélsior”. El 13 de abril de 1922 Alducín puso una convocatoria en la primera plana del mencionado medio para pedirle al gobierno la institucionalización de un día dedicado a las madres “con el propósito de enaltecer en vida o en memoria a quienes nos dieron el ser”